Inglaterra x Hungria: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo pelas Eliminatórias nesta terça-feira (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Inglaterra e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h45 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Hungria DATA Terça-feira, 12 de outubro de 2021 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os ingleses querem se manter invictos nas Eliminatórias/ Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira, às 15h45h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalada com a goleada aplicada sobre a Andorra por 5 a 0 na última rodada, a Inglaterra entra em campo buscando mais três pontos nas Eliminatórias para seguir na liderança isolada do grupo I. Atualmente, soma 15 pontos, quatro a mais que a Albânia, segunda colocada.

Depois de poupar os seus principais jogadores, o técnico Southgate mandará a campo sua força máxima, promovendo o retorno de Jordan Pickford no gol, enquanto Declan Rice e Jordan Henderson vão formar a dupla de meio-campo no lugar do lesionado Kalvin Phillips.

Do outro lado, a Hungria, com 10 pontos, vem de derrota para a Albânia por 1 a 0 na última rodada.

Endre Botka, suspenso, está fora. Assim, Adam Lang é o mais cotado para assumir a vaga.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane.

Provável escalação da Hungria: Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Nego, A. Nagy, Kleinheisler, Z. Nagy; Schon, Szoboszlai; Sallai.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 1 Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de setembro de 2021 Andorra 0 x 5 Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 12 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) San Marino x Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 15 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

HUNGRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 2 x 1 Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de setembro de 2021 Hungria 0 x 1 Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 9 de outubro de 2021

Próximas partidas