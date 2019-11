Inglaterra goleia Montenegro, garante vaga na Euro e quebra recordes

Harry Kane, com três gols, foi um dos maiores destaques justamente no milésimo jogo da seleção

A seleção inglesa deu um verdadeiro presente para os torcedores que foram ao estádio de Wembley, nesta quinta-feira (14), acompanhar o duelo contra Montenegro, válido pela sétima rodada das Eliminatórias para a de 2020.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Deixando de lado a polêmica que acabou tirando Raheem Sterling do duelo, após briga com Joe Gomez, o selecionado dos Três Leões venceu por 7 a 0 e carimbou com glórias a vaga para o certame continental que será realizado no próximo ano.

A partida teve importância emblemática também por ter sido a milésima na história da seleção inglesa. E não faltaram outros recordes e marcas expressivas atingidas pela equipe comandada por Gareth Southgate.

Maior goleada em mais de 30 anos

What a way to mark our 1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th game! A superb display from the #ThreeLions 🙌 pic.twitter.com/wRJTMxKrnK — England (@England) November 14, 2019

A vitória por 7 a 0 sobre os montenegrinos representa a vitória mais elástica da seleção inglesa desde um 8 a 0 sobre a , em outubro de 1987 – 32 anos atrás.

Goleada mais rápida em mais de 70 anos!

Quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, os ingleses já venciam por 5 a 0. A última vez em que a seleção havia feito tantos gols em tão pouco tempo havia sido em novembro de 1946, 73 anos atrás, contra a .

Outros recordes

Oxlade-Chamberlain abriu o placar logo aos 11 minutos e Harry Kane, duas vezes, aumentou a vantagem. Todas as primeiras três assistências foram do lateral-esquerdo Bem Chilwell. Marcus Rashford fez o quarto e Kane fez o quinto, fechando o seu hat-trick.

No segundo tempo, Aleksandar Sofranac fez contra e Tammy Abraham fechou o placar.

Em 2019 os ingleses já fizeram 34 gols em nove jogos. A última vez que os Três Leões ultrapassaram as três dezenas de tentos havia sido em 1982... mas demoraram 15 duelos.

Rejuvenescida, entrosada e com ótimos jogadores a seleção inglesa segue dando motivos para os seus torcedores sonharem.