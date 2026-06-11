Inglaterra goleia a Costa Rica por 3 a 0 no último amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra conquistou uma vitória importante sobre a Costa Rica por 3 a 0 no confronto realizado nos Estados Unidos, no último amistoso da seleção dos Três Leões antes de disputar a Copa do Mundo de 2026.
A seleção inglesa joga no Grupo 12 ao lado das seleções da Croácia, Gana e Panamá, enquanto a seleção da Costa Rica não se classificou para a Copa do Mundo.
O início da partida foi adiado por cerca de uma hora devido a uma tempestade com trovoadas.
Os gols da seleção inglesa foram marcados por Declan Rice (10º minuto), Anthony Gordon de pênalti (68º minuto) e Ollie Watkins (87º minuto).
O VAR anulou um pênalti a favor da Inglaterra, marcado por Anthony Gordon, novo jogador do Barcelona, nos últimos minutos do primeiro tempo.
A seleção dos Três Leões inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Croácia, em partida marcada para o dia 17 de junho.