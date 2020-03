Inglaterra extende paralisação até 30 de abril e já aceita fim da temporada além de junho

Em meio à pandemia de coronavírus, adiamento da Eurocopa para 2021 e mudanças nas regras da FA abrem espaço no calendário para a Premier League

A Associação de Futebol da (FA), anunciou nesta quinta-feira (19) que não haverá futebol profissional no país até pelo menos 30 de abril, incluindo a Premier League, por conta da pandemia de coronavírus covid-19 que vem assolando o mundo.

Inicialmente, a FA suspendeu os campeonatos até cinco de abril, mas a decisão foi extendida para tentar conter o avanço da doeça no Reino Unido, que já conta com mais de 2500 casos confirmados.

Um comunicado oficial foi divulgado para anunciar a decisão, dizendo que estamos vivendo em tempos sem precedentes e que um esforço coletivo é necessário para combater o problemas. Ainda assim a entidade deixa clara sua intenção de retomar as atividades assim que possível.

“A FA, a Premier League, a EFL e o jogo profissional feminino, juntamente com a PFA e a LMA, entendem que estamos em tempos sem precedentes e nossos pensamentos estão com todos os afetados pelo Covid-19”, diz a nota.

“Estamos unidos em nosso compromisso de encontrar maneiras de retomar a temporada de futebol de 2019-20 e garantir que todos os jogos nacionais e europeus da liga e da copa sejam disputados assim que for seguro e possível”.

Um fator importante para que as competições nacionais e europeias possam ser retomadas no futuro é o adiamento da para 2021. A decisão tomada pela UEFA abre espaço no calendário para que as partidas adiadas sejam disputadas no meio do ano.

As regras da FA estabelecem que a temporada termine no máximo no dia 1 de junho. Contudo, a entidade concordou em abrir uma exceção estendendo esse limite indefinidamente para a temporada atual de futebol profissional. Até lá, os torcedores do Liverpool terão de segurar a ansiedade para poder levantar o inédito troféu da Premier League.

"O progresso do Covid-19 permanece incerto e podemos garantir a todos que a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores são nossa prioridade”, diz o comunicado. “Continuaremos a seguir as orientações do governo e trabalharemos em colaboração para manter a situação em análise e explorar todas as opções disponíveis para encontrar maneiras de retomar a temporada quando as condições permitirem."

Vale destacar que Mikel Arteta, técnico do , e Hudson-Odoi, meia do , testaram positivo para o Covid-19, que já matou mais de 100 pessoas no Reino Unido.