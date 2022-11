Inglaterra x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Ingleses e americanos buscam a vitória de olho em uma vaga na próxima fase; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vaga à próxima vaga, Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam na tarde desta sexta-feira (25), no Al Bayt Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

A narração na TV Globo será de Cléber Machado e os comentários de Ricardinho e Richarlyson. No SporTV, Everaldo Marques e os comentários de Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci fazem a transmissão.

Após iniciar o Mundial com um atropelo sobre o Irã, a Inglaterra busca sua segunda vitória para ficar muito perto da classificação à próxima fase do Mundial. A única dúvida do time inglês é Maddison, que segue se recuperando de um problema no joelho.

"O jogo será diferente do primeiro, é um time que faz pressão, tem jogadores com mais experiência nas principais ligas europeias. Já vencemos os EUA em grandes torneios? Eu acho que não. Temos o maior respeito por nossos adversários, precisamos jogar nosso melhor jogo", disse o técnico Gareth Southgate, que destacou a qualidade do seu elenco.

"Essa geração vive um bom período, fez muitas coisas positivas. Podemos ser competitivos por muitos anos nas grandes competições. Esses jogadores reconquistaram nossa respeitabilidade, nos recolocaram no mapa", completou.

Do outro lado, os Estados Unidos empataram com País de Gales na primeira rodada e sabem que precisam ganhar para ir à última rodada com mais chances de ficar com uma das vagas. Os americanos tiveram uma boa notícia e McKennie e Musah, que tinham problemas físicos, foram liberados para o jogo desta sexta-feira.

No ataque, Christian Pulisic deve seguir como titular, tendo ao seu lado Timothy Weah e Joshua Sargent, enquanto Giovanni Reyna corre por fora por uma vaga nos onze iniciais.

Escalações

Escalação do provável do Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Escalação do provável do Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Inglaterra é favorita contra os Estados Unidos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória dos ingleses, $ 4,25 no empate e $ 6,30 caso os americanos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,82 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,05 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,71 caso positivo, e $ 2,10 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo B

POS. TIME V E D SG PTS 1º Inglaterra 1 0 0 4 3 2º País de Gales 0 1 0 0 3 3º Estados Unidos 0 1 0 0 0 4º Irã 0 0 1 -4 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Inglaterra na Copa 2022

Saka : 2 gols

Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish: 1 gol

Artilheiros dos Estados Unidos na Copa 2022

Weah: 2 gols

Inglaterra e Estados Unidos: Participações em Copas

A Inglaterra disputa a sua 16ª Copa do Mundo, tendo vencido a edição de 1966. Os ingleses tiveram suas piores participações em 1950, 1958 e 2014, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Os Estados Unidos disputam a sua 11ª Copa do Mundo, tendo ficado em terceiro lugar na edição de 1930. Os americanos tiveram suas piores participações em 1950, 1990, 1998 e 2006 quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Quando é?