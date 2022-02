Inglaterra desiste da Copa de 2030 e quer receber Euro 2028 com a Irlanda

O Reino Unido, composto por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, e a Irlanda desistiram da tentativa de sediar a Copa do Mundo de 2030, e partem para os planos de adquirirem os direitos da Eurocopa 2028.

Evitando a nova tentativa pela Copa, a Inglaterra preferiu a junção de forças com as outras nações, que deverão confirmar seu interesse para serem sede da Euro 2028 até 23 de março.

Em documento oficial, a Associação de Futebol Irlandesa afirmou o desejo de se candidatar ao lado do Reino Unido, relatando ainda que o retorno econômico da Euro pode ser próximo ao da Copa do Mundo:

"Após um extenso estudo de viabilidade, que avaliou as oportunidades potenciais no futebol internacional, as associações de futebol da República da Irlanda, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales concordaram em se concentrar em uma candidatura para sediar o UEFA EURO 2028, o terceiro maior evento esportivo do mundo."

"O estudo de viabilidade incluiu uma análise do impacto econômico, o cenário político do futebol e os custos prováveis ​​de sediar grandes torneios internacionais para concorrer à Copa do Mundo FIFA 2030."

"A realização de uma UEFA EURO oferece um retorno de investimento semelhante, com o torneio europeu tendo um custo de entrega muito mais baixo e potencial de os benefícios serem concretizados mais cedo".

O anfitrião do torneio será anunciado pela UEFA em setembro. A reunião para examinar prospostas de países-sede para a Copa do Mundo 2030 será realizada em 31 de março, enquanto os candidatos para sediar a Euro serão confirmados em 5 de abril.