A Inglaterra atropelou na noite de sábado na Liga das Nações com uma vitória por 7 a 0 sobre a Croácia, que nunca havia perdido antes por um placar tão elástico. Ziggo Sport-analista, Danny Blind está impressionado principalmente com as qualidades ofensivas da Inglaterra.

"É inacreditável", começa Blind sobre a humilhada Croácia. "Claro que dá para ver que a equipe está em declínio. Eles tiveram uma geração incrivelmente boa. Mandzukic e Rakitic, Modric já está no fim, claro, Perisic."

"Tudo isso é explicável, é um país de futebol relativamente pequeno. Eles têm um novo técnico com Slaven Bilic, então é duro assumir e levar uma surra dessas de uma equipe que tem qualidades fantásticas principalmente do meio para a frente."

"E todos esses jogadores que têm essas qualidades também marcaram e fizeram a diferença. Não é só o Kane, mas também Bellingham, Rogers, que entrou e marcou, Saka, que marcou, Gordon, que está voando."

"Acabei de perceber como é decepcionante que eles tenham ficado só se defendendo contra a Argentina." Na semifinal da última Copa do Mundo, a Inglaterra saiu na frente, depois estacionou o ônibus e acabou se dando mal (1 a 2).

"Quando você tem jogadores desse nível lá na frente...", prossegue Blind. "Naquela ocasião, eles aproveitaram isso muito pouco. Mas agora sim, e Kane continua sendo um fenômeno, claro. Quatro gols em três jogos." Kane já havia marcado uma vez nesta data Fifa contra tanto a Tchéquia quanto a campeã mundial Espanha.

"Mas a Inglaterra também é legal de ver jogar. Eles também vão bem em seus clubes. Gordon no FC Barcelona", cita Blind como exemplo. "É legal de ver." A Inglaterra, que tem seis pontos após três partidas, encerra na terça-feira sua data Fifa com um jogo em casa contra a Tchéquia.