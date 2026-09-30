Questionado pela Sport Bild sobre qual jogador alemão ele gostaria de ter em sua seleção espanhola, de la Fuente respondeu: "Florian Wirtz, ele é fantástico. Infelizmente, não tem passaporte espanhol (risos). Gosto do jeito como ele joga."

Mesmo deixando de lado o refinado técnico de 23 anos do FC Liverpool, de la Fuente também se assumiu fã do futebol alemão: "A Alemanha tem uma grande história no futebol mundial, tendo marcado este sobretudo nos anos 70 em nível de clubes e de seleção. Além disso, sempre revelou grandes jogadores, e não apenas Franz Beckenbauer. Quando criança, eu admirava Günter Netzer, um jogador incrível, quando ele estava no Real Madrid. Os passes de sonho que ele dava eram únicos. Paul Breitner também ficou na minha memória como um grande jogador."

Nos tempos de Netzer e Breitner, a seleção alemã encarnava a elite absoluta do futebol mundial. Disso, depois de três fases finais de Copa do Mundo fracassadas, ela já está bem distante.

Jürgen Klopp deve promover a reviravolta no cargo de técnico da seleção, como sucessor de Julian Nagelsmann (39). "Ele é um treinador de classe mundial que, infelizmente, eu ainda não conheci pessoalmente", disse de la Fuente, que também deu sua avaliação: "É claro que é preciso diferenciar entre o trabalho de um técnico de clube e o de um técnico de seleção. Há, sim, algumas diferenças às quais ele precisa se acostumar. No entanto, acredito que Jürgen Klopp será capaz de montar uma equipe de classe mundial com jogadores de ponta. Mas, para isso, é preciso tempo."

Todos desejam no futebol um "sucesso rápido". No entanto, "não basta ficar trocando constantemente de treinador". Em vez disso, é preciso "uma filosofia clara, e é preciso se apegar a ela, também nos reveses".

Há quanto tempo a seleção da Espanha está invicta?

Essa filosofia clara existe, sem dúvida, na Espanha de de la Fuente. Há bastante tempo ela é a referência na Europa e, depois dos títulos da Nations League (2023) e da Eurocopa (2024), agora também é campeã mundial. Na noite de terça-feira, a Furia Roja sublinhou sua dominância com uma vitória em casa por 4 a 1 sobre a Croácia na Nations League. Foi o 40º jogo seguido sem derrota, algo que, segundo a Squawka, nenhuma outra seleção havia conseguido antes. A "equipe de ouro" da Hungria ficou invicta em jogos oficiais de 1950 a 1954, mas disputou apenas 32 partidas nesse período.

Na vitória no duelo com os croatas, o superstar Lamine Yamal marcou dois gols. Sobre o adolescente, de la Fuente disse: "Ele tem apenas 19 anos. Estreou conosco na seleção aos 16. Naquela idade, fez em campo coisas que eu nunca tinha visto. Embora exista um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo, que foram extraordinários quando jovens. (…)"

Getty Images

O técnico do Barça, Hansi Flick (61), também teria tido um papel importante no desenvolvimento de Yamal. Ele é "naturalmente muito importante, porque os jogadores passam a maior parte do tempo em seus clubes. E Yamal evoluiu de forma excelente nos últimos anos. Ao mesmo tempo, porém, os clubes também se beneficiam da seleção quando seus jogadores estão lá e podem atuar contra outras grandes nações. Porque isso representa um salto de qualidade."