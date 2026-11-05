Infantino se despede de Cristiano com mensagem emocionante: inspirou gerações

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção não passou despercebida no topo da hierarquia do futebol mundial; poucas horas depois de a lenda portuguesa anunciar que estava pendurando a camisa da seleção após 23 anos de glória, o presidente da Federação Internacional de Futebol, o suíço Gianni Infantino, veio a público com uma mensagem de despedida excepcional, na qual colocou Ronaldo em um patamar que poucos alcançam.

Em sua conta oficial no Instagram, Infantino escreveu uma mensagem que pareceu um resumo de toda uma história, afirmando: "Poucos jogadores conseguiram tocar os corações dos apaixonados pelo futebol ao redor do mundo como Cristiano Ronaldo. Uma trajetória marcada por um talento excepcional, uma determinação inabalável e um desejo constante de superar os limites do possível".

O presidente da Fifa não se limitou à emoção, mas recorreu à linguagem dos números para ressaltar o que torna a carreira de Ronaldo um caso único, que talvez não se repita, ao apontar que ele é o maior artilheiro da história das seleções e o primeiro jogador na história do esporte a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo, de 2006 até 2026, números que descreveu como "coisas que talvez não se repitam".

Infantino acrescentou em sua mensagem, que teve ampla repercussão: "Cristiano conquistou feitos que talvez não se repitam, mas seu maior legado vai muito além dos recordes, dos títulos e dos gols. Ele inspirou gerações, uniu milhões de torcedores e levou as esperanças e o orgulho de Portugal aos maiores palcos mundiais".

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O presidente da Fifa encerrou sua mensagem com um agradecimento direto: "Obrigado, Cristiano, por sua paixão, pelos momentos inesquecíveis e pela imensa contribuição que você deu ao nosso belo esporte, vestindo a camisa da seleção portuguesa com todo o orgulho. Sua trajetória internacional permanecerá para sempre como parte da história do futebol".

A mensagem de Infantino foi uma resposta ao emocionante vídeo publicado pelo capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, na quinta-feira, em suas contas no Instagram e no X, no qual disse ao povo português: "Chegou o dia em que devolvo a camisa número 7 da nossa seleção. Nunca senti que ela pertencesse somente a mim, mas tive, ao longo de 23 anos, a honra e a responsabilidade de vesti-la e defendê-la".

Ronaldo acrescentou: "Chegou a hora, hoje, de entregá-la ao futuro. Não foi uma decisão fácil, pois algumas decisões não são tomadas apenas pela razão, mas o coração também participa delas", agradecendo a seus companheiros, treinadores e à torcida do "Brasil da Europa".

Com essa decisão, Ronaldo encerra uma página internacional lendária, na qual disputou 234 partidas e marcou 146 gols, um recorde mundial, levou seu país ao primeiro título continental na Eurocopa de 2016 e, em seguida, a dois títulos da Liga das Nações da Uefa, em 2019 e 2025, além de ter chegado à semifinal da Copa do Mundo de 2006.