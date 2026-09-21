Infantino propõe reforma da Fifa para salvar seu trono após escândalo da venda da Copa do Mundo

Em uma tentativa desesperada de conter a maior crise de seu mandato e recuperar a confiança das federações enfurecidas, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, recuou de seu polêmico plano de vender a Copa do Mundo e declarou total abertura para uma reforma radical do sistema de governança dentro da Fifa, poucos meses antes de uma eleição que pode derrubá-lo.

Revisão independente e reconhecimento do erro

Em uma carta oficial enviada na segunda-feira ao conselho da Fifa e aos presidentes das 211 federações-membro, à qual a agência Reuters teve acesso, Infantino revelou duas propostas surpreendentes:

Primeiro, encarregar uma entidade externa independente de realizar uma revisão abrangente da atual estrutura de governança no que diz respeito às grandes iniciativas estratégicas, apresentando recomendações para possíveis melhorias.

Segundo, dar início a amplas consultas com as confederações continentais e as federações-membro para definir quem tem o direito de tomar decisões nas iniciativas cruciais, incluindo os papéis do presidente, do escritório, do conselho e do congresso, e de que forma reforçar a transparência e a responsabilização.

Infantino escreveu em sua carta: "Reconheço que isso, sem que se esclarecesse todo o contexto, gerou preocupação e passou a impressão de que as decisões já haviam sido tomadas, o que não é verdade. A questão permaneceu apenas como uma proposta, e não como uma decisão, e esteve sempre condicionada às aprovações do conselho e das federações-membro. Ela agora foi retirada e não será adotada".

O plano dos 20% que desencadeou a revolta

Esse passo veio após a tempestade provocada por sua proposta de vender uma fatia de 20% dos direitos comerciais da Fifa, incluindo os direitos da Copa do Mundo, a investidores do setor privado, com o objetivo de aumentar o financiamento para o desenvolvimento do esporte.

O plano, que foi abandonado em julho passado após uma onda de indignação e ameaças de boicote, levou três grandes confederações — a União Europeia de Futebol, a "Uefa", a Confederação Asiática e a Concacaf — a exigir publicamente mudanças na liderança da Fifa.

Em sua defesa, Infantino afirmou que o plano não teria implicado abrir mão do controle sobre as decisões esportivas, mas reconheceu que a proposta foi divulgada antes de ser apresentada integralmente ao conselho e às federações.

A batalha de Rabat: Infantino ainda é o mais forte

Apesar da tempestade, Infantino segue sendo o candidato favorito para conquistar um novo mandato na eleição marcada para março próximo, na capital marroquina, Rabat.

Fontes a par do assunto informaram à Reuters que seus adversários enfrentam grande dificuldade para encontrar um candidato capaz de rivalizar com ele, uma vez que ainda dispõe de votos suficientes para vencer, o que levou seus opositores a mudar de estratégia e a se concentrar, em vez disso, em limitar seus poderes absolutos.

Infantino disse ter escutado opiniões divergentes sobre quem deve decidir as grandes questões: alguns preferem exigir consenso no escritório, e outros preferem levá-las diretamente ao congresso da Fifa. Ele escreveu: "Não cabe a mim antecipar o julgamento desse debate".

Ele definiu o dia 15 de outubro próximo para discutir as propostas iniciais, com a possibilidade de considerar propostas posteriores, ressaltando que qualquer alteração no estatuto exige a aprovação do congresso.

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E, em uma mensagem de tranquilização às federações receosas de represálias, ele afirmou: "O tratamento dado a qualquer federação não dependerá de sua posição em relação a qualquer proposta ou questão institucional", concluindo sua carta com as palavras: "Continuo totalmente comprometido em liderar a Fifa e confio no que podemos alcançar juntos".