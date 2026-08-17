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Gianni InfantinoGetty Images

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Infantino mostra o cartão vermelho: demissão oficial de alto dirigente da Fifa

O que está acontecendo dentro da federação internacional?

Kevin Lamour, diretor executivo de operações da Federação Internacional de Futebol (Fifa), foi demitido de seu cargo pelo órgão administrativo, menos de três semanas depois de criticar duramente o plano fracassado do presidente da entidade, Gianni Infantino, de vender participações nas competições a investidores do setor privado.

Segundo a rede "BBC Sport", um porta-voz da Fifa confirmou em comunicado que "a relação de trabalho entre a Fifa e Kevin Lamour, na condição de diretor executivo de operações, chegou ao fim em 17 de agosto de 2026".

E acrescentou: "A Federação Internacional de Futebol (Fifa) agradece a Kevin pelos dois anos de serviço e lhe deseja todo o sucesso no futuro".

Os funcionários da Fifa foram informados da notícia em um e-mail do secretário-geral Mattias Grafström na noite de segunda-feira, no qual ele lhes disse que a organização e Lamour "concordaram em se separar".

No mês passado, Lamour descreveu os planos do polêmico projeto Fifa Forward como um "projeto de uma só pessoa" e afirmou: "Chegou a hora de os líderes políticos do futebol se fazerem as perguntas certas e tomarem as decisões certas".

Ele acrescentou que a própria administração da Fifa havia sido "enganada" a respeito do projeto que agora foi abandonado.

E prosseguiu: "Nossa missão — a missão das centenas de funcionários apaixonados, dedicados e idealistas da Fifa — é servir ao futebol".

E continuou: "O presidente deve reunir as pessoas, uni-las e inspirá-las. Hoje, porém, estamos testemunhando o contrário".

Lamour reconheceu que tem o dever de lealdade para com o empregador, mas também para com "certos valores" e o apoio a seus colegas.

E acrescentou: "Se isso significa que vou perder meu emprego, que seja. Vou entender e respeitar essa decisão. Pelo menos vou dormir tranquilo esta noite".

Lamour ingressou na Fifa em novembro de 2024, após ter ocupado anteriormente o cargo de secretário-geral adjunto da União das Federações Europeias de Futebol, e estava a dois níveis administrativos de Infantino.

No início deste mês, Infantino obteve o apoio de altos executivos em uma reunião no Marrocos, mas foi dito à BBC Sport que Lamour não foi convidado.

Infantino vem sofrendo pressão crescente após ter proposto a criação de uma nova empresa — a FFE — para administrar os direitos comerciais e os direitos de venda de ingressos de todas as competições da Fifa, incluindo as Copas do Mundo.

O projeto FFE foi abortado depois que o plano de Infantino de vender 21% da empresa a firmas de investimento privado enfrentou críticas generalizadas.

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) — que administram o futebol na América do Norte, Central e na região do Caribe — e a Confederação Asiática de Futebol se opuseram publicamente ao plano, enquanto a União das Federações Europeias de Futebol ameaçou boicotar a Copa do Mundo caso o plano fosse executado.

Lamour criticou Infantino, enquanto um dos principais assessores de Infantino, Carlos Cordeiro, pediu demissão.

Após o aborto da proposta, a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) retiraram seu apoio a Infantino em sua candidatura a um quarto mandato presidencial no congresso da Fifa em março do ano que vem.

Diversos membros da Concacaf, incluindo o México, contrariaram as fileiras de sua confederação para dar seu apoio a Infantino, enquanto as confederações da África, da América do Sul e da Oceania apoiaram o presidente da Fifa.

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