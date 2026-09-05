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Khaled Mahmoud

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Infantino gera incerteza sobre seu futuro à frente da FIFA

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Infantino se esquiva da pergunta mais importante

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), manteve as especulações em aberto sobre seu futuro à frente da maior entidade do futebol no mundo, recusando-se a dar qualquer resposta definitiva sobre seus próximos planos.

Durante sua estadia na cidade polonesa de Katowice para acompanhar a abertura da Copa do Mundo Feminina Sub-20, Infantino esquivou-se de responder às perguntas dos jornalistas sobre se estaria pensando em renunciar ou se planeja concorrer a um novo mandato.

Após falar longamente sobre o torneio e a missão da FIFA, Infantino preferiu desviar os holofotes de sua posição pessoal, dizendo à imprensa, segundo o site "Foot Mercato": "Em relação ao resto, haverá muito a ser dito, mas haverá o momento e o lugar adequados para falar sobre isso. Não hoje, e não aqui", sem oferecer quaisquer indícios adicionais que apontassem para suas intenções futuras.

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O presidente da FIFA preferiu direcionar o rumo da conversa para os esforços de desenvolvimento do esporte em nível mundial, afirmando: "Trata-se de dar oportunidades às equipes, aos jogadores e aos talentos de todas as partes do mundo", ressaltando o aumento no número de participantes nos torneios internacionais.

Infantino prosseguiu, dizendo: "Aqui e agora, valorizamos o futebol. E continuamos trabalhando dentro da FIFA, é claro, para dar a cada canto do mundo a oportunidade e a dignidade, e para encontrar os caminhos e os meios que lhes permitam se desenvolver, participar e celebrar o futebol", exibindo com abundância as ambições futuras da FIFA, mas sem saciar a sede dos jornalistas com uma única resposta relacionada à sua trajetória pessoal.

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