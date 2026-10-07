O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se manifestou nas redes sociais sobre os cânticos racistas que ocorreram em grande número nas arquibancadas durante o duelo entre Guatemala e Suriname (1 a 0).

Na noite de segunda para terça-feira, Guatemala e Suriname disputaram uma partida decisiva no âmbito da Liga das Nações da CONCACAF.

O Suriname acabou ficando fora das quartas de final da Liga das Nações nos acréscimos da partida. Após o apito final, Etienne Vaessen perdeu completamente a cabeça, depois de Richonell Margaret já ter sido expulso durante o duelo por reagir a sons racistas vindos das arquibancadas.

O goleiro do FC Groningen saiu no braço com jogadores e dirigentes da Guatemala e, ao deixar o campo, fez um gesto obsceno para o público presente.

Após a partida, a federação surinamesa de futebol divulgou um comunicado afirmando que os jogadores do Suriname foram vítimas de racismo durante toda a partida na Guatemala.

Infantino agora reagiu aos acontecimentos por meio do Instagram. “Não há lugar para o racismo no futebol. O que os jogadores do Suriname tiveram de suportar na Guatemala é absolutamente inaceitável.”

“Nós, como FIFA, vamos apoiar totalmente a federação surinamesa de futebol em sua luta para banir o racismo do futebol.” Anteriormente, a FIFA aplicou uma multa a El Salvador. Esse país também foi culpado por entoar cânticos racistas contra jogadores surinameses.