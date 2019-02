Infantino estuda apresentar mudança radical em torneios da FIFA

Uma das ideias é o regresso da Copa Intercontinental

O futuro do futebol será definido na próxima reunião do Conselho da Fifa, que está agendada para os dias 14 e 15 de março, em Miami. Nela, serão resolvidas algumas das incógnitas que cercam o futebol mundial, tanto a nível de seleções quanto de clubes.

Segundo o portal Marca, a partir de hoje, o calendário não reflete nenhuma data para o próximo Mundial de Clubes. O formato atual está desatualizado e a fórmula foi questionada ao longo do tempo. Infantino pretendia dar o golpe, transformando o atual torneio em um evento parecido com uma Copa do Mundo, mas a oposição da Uefa travou a iniciativa. O presidente da Fifa quer que seja aprovado de maneira definitiva na cidade de Miami, três meses antes das eleições presidenciais, a qual o atual presidente irá comparecer.

Com a ida às urnas se aproximando, na Inglaterra já é especulado sobre um antigo aspirante a ser o possível rival de Gianni Infantino. Segundo a BBC, o hispano-suíço Rubén Veja, ex-jogador do Tottenham e de outras equipes, pretende voltar a lutar para ocupar a cadeira presidencial. O empresário já disputou o cargo em 2015, mas não obteve sucesso.

O torneio seria a cada dois ou quatro anos, seja com 24 equipes ou 32, uma ideia que o presidente da Fifa considera a melhor. Dezoito milhões de euros é o valor que o consórcio japonês Softbank iria contribuir. “Proponho fazer uma verdadeira Copa do Mundo de clubes, dando entrada a equipes de todos os continentes, além dos europeus”, disse Infantino.

A Fifa iria apoiar o regresso da Copa Intercontinental, competição que tanto a Conmebol quanto a Uefa de Aleksander Ceferin pretendem ter de volta e que incluiria também os campeões da Europa League e da Copa Sul-Americana.

A Copa do Mundo passará a ter 48 seleções participantes, e Infantino quer que seja no Catar, em 2022. Há tempo, mas deve ser aprovado imediatamente. Pelo menos é o que esperam do país asiático porque exigiria uma série de mudanças estruturais.

As ideias que partem de Zurique no ano eleitoral não terminam aí. A resposta positiva de que a Liga das Nações está sendo organizada pela Uefa tem ecoado pela Fifa, que também considera a ideia de dar à Liga o status de Copa do Mundo.

Este torneio iria substituir a Copa das Confederações e teria uma qualificação continental para terminas em uma das finais com oito seleções a disputarem a cada dois anos em outubro e/ou novembro, opção mais que complicada de realizar, a menos que uma mudança radical em competições a nível de clubes, algo que também não está descartado e está sobre a mesa para se discutir nos próximos meses.