Infantino: Estou orgulhoso por ter cumprido minha promessa ao Irã

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, expressou sua satisfação com o início da 23ª edição da Copa do Mundo, descrevendo o momento como “um momento de alegria, celebração e felicidade”.

Infantino afirmou, durante uma coletiva de imprensa realizada na véspera do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, que a Copa do Mundo é “a competição mais famosa e inspiradora do mundo”, ressaltando que espera que as discussões neste dia sejam dedicadas ao futebol, embora haja outros assuntos a serem abordados.

O presidente da FIFA falou detalhadamente sobre a questão do Irã, dizendo que visitou a seleção iraniana na Turquia em março passado, e confirmou que lhes prometeu a participação na Copa do Mundo, numa época em que havia dúvidas sobre sua participação devido às tensões militares na região.

Ele acrescentou: “Havia quem dissesse que o Irã não viria à Copa do Mundo, mas eu prometi a eles que viriam, e se eu tivesse que ir a Teerã e levá-los de ônibus, eu o faria; e a resposta deles foi que viriam por conta própria, se fosse necessário”.

E continuou: “Estou muito feliz por termos conseguido garantir a participação do Irã, e tenho orgulho do trabalho da minha equipe”.

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Infantino enfatizou que a participação do Irã representa o “espírito do futebol”, explicando que o esporte é capaz de fazer as pessoas esquecerem sua realidade e se concentrarem na partida, expressando sua esperança de que o clima seja positivo dentro dos estádios.

Ele também observou que a questão da Irã foi um dos assuntos mais recorrentes nos últimos tempos, ao lado de ingressos e vistos, afirmando que essas questões “não têm relação com o futebol, mas sim com a situação global e os países anfitriões”.

A seleção iraniana está escalada para disputar o torneio no Grupo 7, que inclui as seleções da Bélgica, do Egito e da Nova Zelândia, mas a equipe asiática enfrenta problemas relacionados à obtenção de vistos de entrada nos Estados Unidos para alguns membros da delegação, bem como à proibição de entrada dos torcedores.