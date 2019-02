Infantino está perto de ser candidato único na eleição da Fifa

Atual presidente da entidade máxima do futebol mundial deve ser reeleito

Gianni Infantino está muito próximo de ser reeleito o presidente da Fifa.

Na próxima terça-feira (5) se encerra o prazo de apresentação de candidaturas para as eleições da entidade máxima do futebol mundial, que irão ocorrer em 5 de junho, no Congresso de Paris. Até o momento, porém, nenhuma alternativa se apresentou para tentar tomar o cargo do atual presidente.

Por enquanto, o único candidato é o próprio Gianni Infantino. Se isso for mantido até o dia 5, o atual presidente será reeleito e vai comandar a Fifa nos próximos quatro anos, já que restará apenas a admissão da sua candidatura e, posteriormente, seu ato oficial de reeleição na capital parisiense.