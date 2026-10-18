Uma reportagem francesa falou sobre o formato da disputa nas próximas eleições para a presidência da Federação Internacional de Futebol, que serão realizadas em março próximo, no Marrocos.

A um mês do prazo final para a apresentação das candidaturas, definido para 18 de novembro próximo, Gianni Infantino pode encontrar um adversário na próxima eleição presidencial da Fifa.

O suíço Ramon Vega, ex-jogador do Tottenham, é atualmente a única pessoa que anunciou oficialmente a intenção de concorrer contra o atual presidente.

O ex-zagueiro internacional suíço, que atuou de forma destacada no Tottenham e no Créteil ao longo de sua carreira, quer encerrar a era de seu compatriota, que ocupa o cargo desde 2016.

Mas, antes de poder lançar oficialmente sua campanha eleitoral, Vega terá de cumprir várias condições, começando pela obtenção do apoio de pelo menos cinco das 211 federações filiadas à Fifa. Esse é um passo essencial para confirmar sua candidatura, e ele espera enfrentar Infantino nas eleições previstas para março de 2027.

Por sua parte, o atual presidente segue em campanha para reforçar sua popularidade, especialmente na Ásia.

De acordo com aRMC Sport, Gianni Infantino conta atualmente com o apoio de cerca de 90 federações, enquanto precisa de 106 votos para garantir a maioria na eleição.

Essa situação ainda deixa margem de manobra para seus possíveis adversários, sobretudo depois de a última reunião do Conselho da Fifa não ter conseguido reduzir as tensões em torno de sua gestão.

Victor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), que durante muito tempo foi considerado um adversário sério, descartou definitivamente sua candidatura.

Assim, Ramon Vega continua sendo, nesta etapa, o único candidato declarado para disputar com Infantino.