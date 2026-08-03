Infantino envia mensagem especial à Federação Egípcia sobre a Copa do Mundo

O presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, enviou nesta segunda-feira uma mensagem oficial à Federação Egípcia de Futebol.

Em seu telegrama oficial, Infantino expressou seus sinceros parabéns e votos de saúde, felicidade e sucesso, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, ao atual diretor de futebol do Al Ahly, elogiando sua grande trajetória como jogador e dirigente.

A mensagem do presidente da Fifa também incluiu um reconhecimento explícito ao papel desempenhado pelo ex-astro da seleção do Egito e do Al Ahly, Wael Gomaa, ressaltando que seu apoio e colaboração contribuíram diretamente para o sucesso da primeira edição da Copa do Mundo em seu novo formato, disputada com a participação de 48 seleções.

Infantino descreveu o torneio, sediado conjuntamente por Canadá, México e Estados Unidos, como "a edição mais bem-sucedida da história da Copa do Mundo", em termos de organização, público e nível técnico.

Wael Gomaa, nascido em 3 de agosto de 1975, havia participado das equipes organizacionais e técnicas da Fifa durante a Copa do Mundo de 2026, na primeira aplicação do formato ampliado do torneio.

Gomaa é considerado uma das lendas do futebol egípcio, após conquistar com o Egito três títulos consecutivos da Copa Africana de Nações nos anos de 2006, 2008 e 2010, além de um extenso histórico de conquistas com o Al Ahly, antes de migrar para o trabalho de gestão e assumir o cargo de diretor de futebol do clube.

A mensagem de Infantino se insere no reconhecimento da Fifa aos profissionais egípcios que contribuíram para o sucesso dos maiores eventos futebolísticos do mundo.