Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, expressou seu enorme orgulho por participar das celebrações do glorioso Dia do Trono no Marrocos.

A Agência Magrebina de Notícias divulgou as declarações de Infantino à margem da recepção presidida pelo monarca marroquino, o rei Mohammed VI, na cidade de M'diq.

O presidente da Fifa afirmou: "Estou em casa dentro deste grande país, o Reino do Marrocos, para participar das celebrações do Dia do Trono".

Infantino manifestou sua satisfação em ver o Marrocos participar da organização da edição centenária da Copa do Mundo de 2030.

E acrescentou: "A Copa do Mundo de 2030, que o Reino do Marrocos se prepara para sediar ao lado da Espanha e de Portugal, será, sem dúvida, a mais bonita da história".

E enfatizou: "A próxima edição do Mundial, que será realizada em um dos países mais bonitos do mundo, o Marrocos, só pode ser a mais bonita".

Nesse contexto, ressaltou que os marroquinos, conhecidos por sua paixão pelo futebol e por celebrarem sua seleção com alegria e entusiasmo, também receberão os torcedores do mundo durante as finais da próxima Copa do Mundo.