Infantino é reeleito presidente da Fifa e promete "tolerância zero" contra corrupção

Suíço foi eleito por unanimidade em pleito de candidato único; permanência como presidente pode durar até 2031

Gianni Infantino foi reeleito como presidente da Fifa com as promessas de aumentar a verba distribuída às federações e combater ativamente a corrupção.

Em candidatura única, o suíço recebeu todos os 211 votos possíveis. O novo mandato vai até 2023, mas ele pode permanecer no cargo até 2031, uma vez que esteve no comando anteriormente de maneira interina, após a condenação do ex-presidente Joseph Blatter e pode ser reeleito.

Infantino foi celebrado pelos eleitores depois de revelar o balanço financeiro da organização. Segundo os dados apresentados, a Fifa acumulou 6.4 bilhões de dólares em receitas (cerca de R$ 24 bilhões) e prometeu entregar 1.7 bilhão de dólares (em torno de R$ 6.5 bilhões) às federações até 2022.

Em relação à corrupção, Infantino garantiu que o combate aos esquemas ilícitos envolvendo o nome da Fifa continuará. Para ele, a recuperação da credibilidade foi o principal elemento para o aumento do lucro.

"Em três anos e quatro meses, fomos de ser toxico, quase criminosa, para ser o que deve ser: uma entidade que desenvolve o futebol e cuida do futebol. Isso é o que eu queria dizer que teríamos de trazer o futebol de volta à entidade. É simples, basta nos concentrar em nossa missão", admitiu.