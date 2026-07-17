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Trump InfantinoGetty Images

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Infantino decide logo no início, apesar do caso Balugon... Consenso sem precedentes abre caminho para um novo mandato

Copa do Mundo
F. Balogun
EUA

Continuar até 2031

Em um teste decisivo de liderança e confiança, Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, passou no exame com sucesso esmagador, após receber o apoio da maioria absoluta da família do futebol mundial, em um cenário que confirma que o futebol, o esporte e o mundo dos negócios estão hoje unidos em torno de um único homem.

Com a Copa do Mundo, em seu novo formato, chegando ao fim, os últimos quarenta dias comprovaram o sucesso excepcional do torneio em todos os aspectos, seja em termos de público recorde, da qualidade das partidas ou da ausência de tumultos e violência entre os torcedores, e, mais importante ainda, o sucesso da expansão histórica para 48 seleções, a maior aposta assumida por Infantino.

Por trás desse sucesso, incluindo a gestão de alguns incidentes pontuais menos positivos, está o atual modelo da FIFA, que foi totalmente reconstruído à imagem de Infantino

Esse sucesso se traduziu em um apoio político esmagador, com estimativas indicando que cerca de 200 federações nacionais — ou seja, uma maioria esmagadora que beira o consenso — já declararam seu apoio total e incondicional à sua permanência na liderança da maior organização de futebol do mundo.

Entre os apoiadores, destaca-se a Federação Espanhola de Futebol, parceira fundamental da FIFA no projeto de organização da Copa do Mundo de 2030, projeto que entrará em suas fases finais e decisivas nos próximos meses.

O caso Balugon não altera o rumo

Apesar da polêmica gerada pela carta da União Europeia de Futebol (UEFA) após o caso do jogador americano e a não punição após o cartão vermelho, esse caso não passou de uma tempestade de verão passageira e não chegou a se tornar uma disputa institucional. Pelo contrário, a Federação Europeia de Clubes continua trabalhando em estreita colaboração com a FIFA para organizar a nova edição da Copa do Mundo de Clubes.

Está previsto que o Congresso da FIFA, em março próximo, encerre o processo eleitoral que determinará quem será o presidente do órgão regulador do futebol mundial até 2031. 

Até o momento, Infantino continua sendo o único candidato que manifestou oficialmente o desejo de concorrer, em um caminho que parece totalmente pavimentado para um novo mandato.

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