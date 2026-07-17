Infantino decide logo no início, apesar do caso Balugon... Consenso sem precedentes abre caminho para um novo mandato

Em um teste decisivo de liderança e confiança, Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, passou no exame com sucesso esmagador, após receber o apoio da maioria absoluta da família do futebol mundial, em um cenário que confirma que o futebol, o esporte e o mundo dos negócios estão hoje unidos em torno de um único homem.

Com a Copa do Mundo, em seu novo formato, chegando ao fim, os últimos quarenta dias comprovaram o sucesso excepcional do torneio em todos os aspectos, seja em termos de público recorde, da qualidade das partidas ou da ausência de tumultos e violência entre os torcedores, e, mais importante ainda, o sucesso da expansão histórica para 48 seleções, a maior aposta assumida por Infantino.

Por trás desse sucesso, incluindo a gestão de alguns incidentes pontuais menos positivos, está o atual modelo da FIFA, que foi totalmente reconstruído à imagem de Infantino.

Esse sucesso se traduziu em um apoio político esmagador, com estimativas indicando que cerca de 200 federações nacionais — ou seja, uma maioria esmagadora que beira o consenso — já declararam seu apoio total e incondicional à sua permanência na liderança da maior organização de futebol do mundo.

Entre os apoiadores, destaca-se a Federação Espanhola de Futebol, parceira fundamental da FIFA no projeto de organização da Copa do Mundo de 2030, projeto que entrará em suas fases finais e decisivas nos próximos meses.

O caso Balugon não altera o rumo

Apesar da polêmica gerada pela carta da União Europeia de Futebol (UEFA) após o caso do jogador americano e a não punição após o cartão vermelho, esse caso não passou de uma tempestade de verão passageira e não chegou a se tornar uma disputa institucional. Pelo contrário, a Federação Europeia de Clubes continua trabalhando em estreita colaboração com a FIFA para organizar a nova edição da Copa do Mundo de Clubes.

Está previsto que o Congresso da FIFA, em março próximo, encerre o processo eleitoral que determinará quem será o presidente do órgão regulador do futebol mundial até 2031.

Até o momento, Infantino continua sendo o único candidato que manifestou oficialmente o desejo de concorrer, em um caminho que parece totalmente pavimentado para um novo mandato.