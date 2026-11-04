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A INEOS, acionista minoritária do Manchester United, autorizou a demissão de um treinador do FC Lausanne-Sport em meio à intensificação do debate sobre o futuro de Michael Carrick no comando do clube de Old Trafford. O grupo químico de Sir Jim Ratcliffe se separou do técnico Luka Elsner na terça-feira, após apenas cinco meses à frente da equipe suíça, que atravessa dificuldades.

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Clube suíço demite técnico

O Lausanne-Sport confirmou a saída do técnico Elsner, de 44 anos, na terça-feira, depois de um início de campanha desastroso deixar o clube na lanterna da Superliga Suíça. Contratado em 1º de junho, o treinador sofreu oito derrotas em seus primeiros 12 jogos pela liga e também comandou a equipe em duas partidas de copa nacional. Sua saída ocorre pouco depois de Ratcliffe colocar à venda tanto o Lausanne quanto o clube francês Nice para simplificar seu portfólio esportivo.

Comunicado oficial confirma saída em comum acordo

Ao anunciar a mudança no comando técnico em um comunicado oficial, o Lausanne-Sport afirmou: "Após extensas conversas sobre a atual situação esportiva, o FC Lausanne-Sport e Luka Elsner concordaram, em comum acordo, em encerrar a parceria.

"Desde que assumiu o comando do Lausanne em 1º de junho, Luka Elsner dirigiu a equipe principal em 12 partidas da Brack Super League e duas fases da Copa da Suíça. O FC Lausanne-Sport deseja destacar o profissionalismo e o comprometimento demonstrados por Luka Elsner desde sua chegada.

"Ele se dedicou ao projeto do clube com padrões elevados, conhecimento especializado e o desejo constante de desenvolver sua equipe. Sua abordagem metodológica e suas ferramentas também contribuíram para o desenvolvimento da comissão técnica.

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"Essas contribuições enriqueceram o clube, que continuará a aproveitar esses avanços. Como os resultados continuam sendo fundamentais no futebol profissional, a atual situação esportiva levou todas as partes a concordar que encerrar a parceria agora é a melhor decisão para o FC Lausanne-Sport."

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Protestos em Old Trafford têm donos como alvo

Enquanto a INEOS reduz suas operações com múltiplos clubes em outras partes da Europa, o principal foco do bilionário britânico no futebol continua sendo o United, onde o cargo de Carrick está ameaçado após uma sequência de atuações irregulares que deixou o clube na 17ª posição da Premier League.

No entanto, os torcedores também demonstram forte revolta contra Ratcliffe e a família Glazer enquanto a diretoria avalia uma troca no comando técnico. Durante o jogo em casa contra a Roma pela Champions League, na noite de terça-feira, torcedores no setor Stretford End interromperam a partida aos 21 minutos ao jogar balões verdes e dourados no gramado enquanto entoavam cânticos contra os donos do clube. Naquele momento, o time da casa já perdia por 2 a 0 e, depois, deixou o campo sob vaias no intervalo.

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Virada na Champions League reduz temor de eliminação

Apesar do ambiente hostil nos primeiros 45 minutos, o United reagiu após o intervalo e conquistou uma vitória por 3 a 2 graças a um gol de pênalti de Bruno Fernandes e dois de Matheus Cunha. A conquista dos três pontos reduz o risco de o Manchester United terminar entre os 12 últimos colocados da fase de liga da Champions League, que são eliminados. Ainda assim, Carrick precisa melhorar rapidamente os resultados nas competições nacionais para não ter o mesmo destino de Elsner.