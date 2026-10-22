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A INEOS, coproprietária do Manchester United, deu ao diretor de futebol Jason Wilcox total autonomia para decidir se o técnico Michael Carrick, sob pressão, permanece no comando em Old Trafford. Os dirigentes do clube avaliam suas opções após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, fora de casa, pela Champions League, na quarta-feira, agravar o péssimo início de temporada.

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Dirigentes delegam decisão sobre o técnico

Segundo o TEAMtalk, Sir Jim Ratcliffe e a cúpula de Old Trafford darão total apoio a Wilcox caso o dirigente esportivo decida afastar Carrick do cargo. Efetivado no último verão após garantir uma vaga na Champions League, o técnico comandou o pior início de campanha do clube na liga desde 1986, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa. Ainda assim, pessoas ligadas ao clube afirmam que não há planos para uma demissão imediata, apesar da humilhação de quarta-feira diante da equipe de Cesc Fabregas.

Falhas nas contratações ajudam a explicar a má fase

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Embora Wilcox continue apoiando o técnico por enquanto, os responsáveis pelas contratações reconhecem, nos bastidores, que as lacunas deixadas pela janela de verão privaram o elenco da profundidade necessária para competir em várias frentes.

Apesar de contratar seus três principais alvos para o meio-campo central, a cúpula não conseguiu trazer o lateral-esquerdo desejado nem mais um atacante nos últimos dias da janela. No vestiário, as declarações de Lisandro Martinez após a derrota para o Atlético de Madrid foram vistas como uma demonstração de apoio ao técnico, e os jogadores, em sua maioria, continuam ao lado dele.

No entanto, o capitão Bruno Fernandes pareceu questionar o esquema tático na Itália, depois que o Manchester United se tornou o primeiro clube inglês da história a sofrer gols nos dois primeiros minutos de partidas europeias consecutivas.

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Candidatos de peso acompanham a situação em Old Trafford

Embora o United não esteja buscando uma troca imediata de técnico, Wilcox e o diretor de contratações Christopher Vivell estão sendo informados sobre possíveis sucessores enquanto avaliam os rumos do clube.

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Ex-técnico do Tottenham Hotspur, Antonio Conte continua interessado no cargo, e seus representantes mantêm contato regular para defender sua candidatura. Já o ex-técnico do Newcastle United Eddie Howe está pronto para voltar a trabalhar em um projeto adequado, embora ainda não esteja claro se ele consideraria o cargo em Old Trafford a escolha certa caso Wilcox decida agir.

Sequência de quatro jogos será decisiva para a permanência do técnico

Getty Images

Carrick agora terá uma sequência decisiva de quatro partidas antes da pausa internacional de novembro para preservar seu cargo e melhorar o clima no clube. O período começa com um confronto em casa pela Premier League contra o Bournemouth neste fim de semana, no qual a vitória é indispensável, antes dos jogos contra Chelsea e Aston Villa por competições nacionais. O United também tem um confronto marcado com a Roma pela Champions League, enquanto Wilcox acompanha de perto uma possível melhora nos resultados.