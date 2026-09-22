"Isso acontece praticamente em todo jogo, que a gente grita um com o outro uma vez", revelou Waldemar Anton recentemente. Mas isso não é um grande problema nem para ele nem para Serhou Guirassy, afinal os dois já se conhecem "há tanto tempo que também falamos o que pensamos em campo, mesmo que às vezes talvez passe um pouco do ponto", disse o defensor do Borussia Dortmund.

No sábado à noite, na vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart, Anton teria tido novamente motivo para dar uma bronca em Guirassy. O atacante demorou demais para deixar o campo em sua substituição, aos 74 minutos, de modo que, de acordo com as novas regras, o reserva Fabio Silva teve de esperar 60 segundos antes de poder entrar em campo. O BVB atuou com um a menos nesse curto período, e o técnico Niko Kovac reagiu bastante irritado à lentidão de Guirassy.

Anton pôde, assim, seguir concentrado em sua principal função. Diante de seu ex-clube, onde o jogador de 30 anos é tradicionalmente vaiado com veemência pela torcida a cada toque na bola por causa de sua repentina transferência para Dortmund há dois anos, ele também teve bastante trabalho. Mas, mais uma vez, nem ele nem sua equipe puderam ser superados.

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Waldemar Anton tem enorme participação na ascensão do BVB

Trabalho defensivo certamente não falta aos jogadores de defesa do Borussia desde que Kovac assumiu a equipe. Mas o treinador levou essa competência do time a um nível quase perfeito. Já na temporada passada, o BVB teve a melhor defesa da liga, com 34 gols sofridos. E agora, após quatro rodadas, nas quais os aurinegros passaram três jogos sem sofrer gol, o time volta a estar entre os primeiros, ao lado do Bayern de Munique, com apenas dois gols sofridos.

Sem dúvida, Anton tem enorme participação nessa evolução quando se analisa tudo a partir dos desempenhos individuais. Depois de uma primeira temporada bastante complicada, na qual ficou fora por um longo período pela primeira vez na carreira devido a duas distensões musculares sofridas praticamente em sequência, Anton se transformou no BVB em uma "constante total", como Kovac já havia dito sobre ele há meses.

O treinador não perde oportunidade de falar em tom elogioso sobre seu pupilo, a quem rótulos como "chefe da defesa" desagradam. Mais recentemente, antes da estreia na Champions League contra o Villarreal, Kovac disse sobre Anton: "Ele é um líder. Um cara que vai à frente. Ele pensa, come, dorme, bebe futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém que apoia seus companheiros, nunca desiste e dá tudo pelo time - um exemplo."

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Quantas vezes Waldemar Anton foi titular do BVB em 2025/26?

Já na temporada passada, Anton fez uma temporada excelente e atuou de forma defensiva mais estável do que seu companheiro Nico Schlotterbeck, que no começo deste ano também esteve lesionado. O "Ironman" (Kovac sobre Anton) fez isso com um nível muito alto de confiabilidade e constância, algo que também se expressou nos números brutos: em apenas três dos 47 jogos oficiais, Anton não esteve à disposição em 2025/26. Na liga e na copa, ele disputou todas as 35 partidas do início ao fim.

Por causa de sua participação na Copa do Mundo com a Alemanha, Anton esteve entre os jogadores do Dortmund com menos tempo de preparação antes do início da nova temporada. Ainda assim, o jogador de 15 partidas pela seleção não perdeu muita coisa. Desde então, Anton simplesmente retomou de onde havia parado: em forma absolutamente top.

O que torna Anton tão valioso, além de sua disponibilidade constante: ele lidera com valores como disciplina, mentalidade e capacidade de sofrimento. Anton joga sem firulas, defende de forma implacável e robusta e é um lutador dos grandes. Sua antecipação se desenvolveu como uma característica de destaque. Desde Mats Hummels, ninguém mais no BVB defendia saindo para a frente com tanta inteligência e sucesso quanto Anton.

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Waldemar Anton é atualmente o melhor zagueiro alemão

Isso também se reflete nas estatísticas: Anton está entre os melhores jogadores da liga em índice de duelos vencidos, bolas aéreas ganhas, bolas interceptadas e rebatidas. Ele é indispensável para a estabilidade do Dortmund e, assim, se tornou um dos rostos da ascensão sob o comando de Kovac. Diante de seu forte início de temporada e da forma em que se encontra, no momento não há zagueiro alemão melhor do que Anton.

Por isso, causaria estranheza se ele não assumisse um papel decisivo no recomeço da seleção nacional. Assim como Kovac, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, prega um futebol que desenvolve seus pontos fortes a partir de uma defesa extremamente sólida. Anton é altamente experiente, está em plena forma física e mental, é um forte comandante da linha defensiva e um apoio importante para os jogadores jovens - basicamente, todas características essenciais para a visão de Klopp para a futura equipe da DFB.

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Que papel Waldemar Anton vai desempenhar na DFB sob Jürgen Klopp?

A longo prazo, a possível desvantagem esportiva de Anton na seleção pode ser o forte pé esquerdo e os ótimos passes diagonais na saída de bola, que tornam Schlotterbeck um pouco mais predestinado. Mas é realmente preciso dizer que Jonathan Tah, do Bayern, continua sendo o zagueiro número 1 absoluto?

O certo é que do próprio Anton se pode esperar pouca autopromoção. Anton é "muito calmo, muito modesto, muito humilde", como Kovac certa vez disse: "Deixar o próprio ego em segundo plano e colocar a equipe em primeiro plano - simplesmente fantástico." O tempo dirá como a situação de concorrência para Anton na seleção alemã vai se desenvolver. No BVB, atual líder da liga, ele certamente já não precisa mais enfrentar nenhuma.

Waldemar Anton: seus números de desempenho no BVB