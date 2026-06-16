Indignação na Bélgica após o empate com o Egito: os Diabos Vermelhos pareceram cordeiros

O decepcionante empate de 1 a 1 entre Bélgica e Egito, na estreia dos Diabos Vermelhos na Copa do Mundo de 2026, provocou uma onda de indignação nos meios esportivos e na mídia belga, após uma atuação descrita como fraca e sem entusiasmo por parte da equipe.

Ludo Vandeval, editor-chefe do jornal belga “Nieuwsblad”, criticou duramente o desempenho da seleção, afirmando que “o calor não é desculpa”, e acrescentou: “Após as substituições, a equipe começou a jogar melhor nos últimos trinta minutos, mas a escalação titular não se repetirá contra o Irã. Os jogadores agiram como cordeiros e demonstraram falta de entusiasmo”.

O meio-campista Amadou Onana foi alvo de críticas severas após receber uma nota baixa de 3 em 10, devido aos seus passes lentos e erros técnicos que prejudicaram o ataque da equipe.

Além disso, a dupla Leandro Trossard e Charles De Ketelaere decepcionou pela falta de impacto no ataque, enquanto Brandon Michel recebeu muitos elogios por seu desempenho notável, ao lado do brilhante goleiro Thibaut Courtois, que salvou sua equipe de gols certos e manteve o empate.

Em declarações aos canais “RTBF” e “Sporza”, o zagueiro Timothée Castagne reconheceu o fraco desempenho de sua equipe, dizendo: “Começamos mal a partida nos duelos e cometemos muitos erros técnicos. Talvez estivéssemos nervosos, não vencemos nem metade dos duelos, e isso não é normal”.

O desempenho de Jérémy Doku também causou preocupação, já que ele parecia cansado e sem agressividade no ataque, antes que o técnico Rudi Garcia esclarecesse na coletiva de imprensa que o jogador “sofre de problemas respiratórios” e que sua substituição ocorreu “para evitar o agravamento de seu estado”.

Apesar das críticas generalizadas, os minutos finais da partida trouxeram alguma esperança à torcida após a melhora no desempenho com a entrada de Maxime De Keper, Nicolas Raskin e o retorno de Romelu Lukaku, que causou o gol do empate.

Com a aproximação do próximo confronto contra o Irã, Garcia sabe que a vitória é imprescindível para evitar uma crise precoce que possa ameaçar a trajetória da Bélgica no torneio.