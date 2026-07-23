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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

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Indício de uma transferência para o Real Madrid? Michael Olise, do Bayern de Munique, enfrenta um problema

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M. Olise
Bayern de Munique
Real Madrid
Jérome Boateng

Os rumores sobre uma transferência para o Real Madrid não dão sinais de diminuir — e agora, ao que parece, Michael Olise também está perdendo sua casa em Munique.

Segundo o jornal *Bild*, o astro do FC Bayern terá que começar a procurar um novo lar em breve. Isso porque o proprietário de sua mansão em Grünwald, ninguém menos que Jérôme Boateng, aparentemente rescindiu o contrato de aluguel com o jogador de 24 anos.



No entanto, isso não seria um indício de uma possível transferência do francês para o Real Madrid, segundo a reportagem. Pois Boateng simplesmente quer vender sua propriedade de vez — e já vem tentando fazer isso desde 2024. Olise, que pôde se hospedar na mansão de Boateng após sua transferência do Crystal Palace devido à falta de interesse dos compradores, teria, portanto, que se mudar até o final de agosto e procurar um novo lar.

Michael Olise no radar de transferências do Real Madrid

Pelo menos desde o início da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, os rumores de transferência em torno do atacante ganharam cada vez mais força. O Real Madrid estaria extremamente interessado em contratar Olise, mas o Bayern de Munique sempre declarou, com veemência pública e por todos os lados, que o jogador não está à venda.

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Durante a Copa do Mundo, o companheiro de equipe Kylian Mbappé teria repetidamente tentado convencer Olise a se transferir para a capital espanhola, chegando a “conquistá-lo” de verdade. O próprio Olise, por sua vez, teria informado alguns jogadores da Seleção Francesa sobre suas intenções de transferência. No entanto, tudo isso parece ser apenas fumaça, já que, atualmente, o próprio Real Madrid não acredita que consiga contratar Olise, pelo menos nesta janela de transferências de verão.

O The Athletic e o Mundo Deportivo publicaram recentemente, de forma coincidente, que o Real classificou internamente a transferência de Olise — que custaria bem mais de 200 milhões de euros — como “quase impossível”. Talvez também porque, segundo a Sky, Olise não planeja, no momento, deixar o campeão alemão.

Também no FC Bayern continua a existir a clara intenção de manter Olise e renovar antecipadamente seu contrato, que vai até 2029. Para isso, segundo informações, o clube está disposto a abrir os cofres e aumentar o salário anual do atacante de cerca de 14 milhões de euros para aproximadamente 25 milhões de euros.

O valor esportivo do francês para o time de Munique é inquestionável. Ele contribuiu com 96 participações em gols em 107 partidas nas duas primeiras temporadas pelo clube. Além disso, Olise impressionou na Copa do Mundo com sete assistências, o que também representa um recorde. Nunca antes um jogador havia dado mais assistências em uma Copa do Mundo; anteriormente, a lenda brasileira Pelé liderava a lista, com seis assistências na fase final de 1970.

Michael Olise: Estatísticas no FC Bayern de Munique e na seleção da França

Time

Jogos

Gols

Assistências

Pontos

FC Bayern

107

42

54

96

França

25

7

10

17


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