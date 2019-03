Índice de Desempenho da Ligue 1: Falcao e Pepe ofuscados por Ajorque

O atacante do Estrasburgo liderou sua equipe em partida contra o Lyon, enquanto o craque colombiano marcou um gol

O atacante do Estrasburgo, Ludovic Ajorque deu uma chance ao na conquista de uma vaga à na próxima temporada, ao marcar por duas vezes em um espaço de dois minutos, contra o , no empate de 2 a 2 no último sábado (09). Com o empate do Lyon, o Marselha se aproximou da zona de classificação para a UCL 2019-20.

Lionel Messi, Luis Suarez e seus companheiros de não conseguiram romper a defesa do Lyon no confronto entre ambas equipes pelas oitavas de final da Champions League, há duas semanas e meia, mas antes do jogo de volta no Camp Nou, eles foram apresentados ao atacante Ajorque que garantiu este feito em sua primeira temporada na .

De fato, o desempenho do atacante foi expressivo ao ponto de alcançar a maior pontuação no Índice de Desempenho da Ligue 1 desta rodada. A pontuação máxima até 100 é determinada pela Opta durante cada semana para estabelecer os principais jogadores da liga. Ajorque alcançou um impressionante 95.7.

Perdendo a partida por 2 x 0, o atleta acertou um cabeceio preciso e alguns momentos depois teve outra canche de balançar as redes em um chute poderoso no canto do gol para igualar o placar.

Outro jogador que inspirou o time a recuperar de um déficit de 2 x 0 no fim de semana foi Angelo Fulgini, o meia do Angers ter feito isso em circunstâncias ainda mais difíceis.



(Foto: Getty Images)

O atleta se recusou a permitir que o jogo se afastasse do seu lado, desempenhando um papel fantástico no segundo tempo. Primeiro fechou um buraco no meio-campo com um drible afiado, e depois de receber a bola de volta, fez um belo passe que permitiu Stephane Bahoken nivelar o placar.



Completando o pódio desta semana está o ala de , Arber Zeneli, cuja forma desde que chegou à tem sido excepcional. Embora tenha havido uma dose de sorte em seu gol no empate em 1 a 1 contra o , sua exibição geral foi da mais alta ordem.



Enquanto isso, Radamel Falcao não ficou entre os três melhores por pouco. O goleador colombiano disputou a centésima partida na Ligue 1 e marcou seu 62º gol durante o empate em 1 a 1 diante o .



Enquanto o time do treinador Leonardo Jardim, o , ainda está cauteloso, dois dos principais atacantes da Champions League chegaram ao Top 10 graças a contribuições decisivas.





(Foto: Getty Images)

Nicolas Pepe deixou para ajudar o a vencer o Saint-Etienne, por 1 a 0, fora de casa, nos últimos minutos. Porém, mesmo antes desse momento Pepe foi um excelente jogador ao demonstrar grande criatividade e ritmo na esquerda, e Stéphane Ruffier não conseguiu marcá-lo em inúmeras ocasiões.

Mario Balotelli, por sua vez, tornou-se o primeiro jogador do Marselha em mais de quatro décadas a marcar nos quatro primeiros jogos em casa com o clube, selando a vitória contra o Nice, equipe na qual partiu durante a janela de transferências de janeiro.