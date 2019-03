Índice de desempenho da Ligue 1: Di Maria brilha com a vitória do PSG em clássico

O jogador argentino marcou dois e deu assistência para um, com o time de Thomas Tuchel garantindo a vitória por 3 a 1 contra o Marseille

O segue tendo domínio da ao vencer por 3 a 1, o rival Marseille, no último domingo (17),

Uma parte dos torcedores do clube boicotou os minutos inicias da partida em protesto a eliminação da equipe na 2018-19, mas os fãs voltaram aos seus lugares quando o argentino Di Maria deu início a grande atuação do duelo.

Primeiro, o Hermano contribuiu com o gol de Kylian Mbappé graças ao passe preciso. Porém, na segunda etapa, Di Maria ganhou os holofotes do jogo. Nos primeiros minutos da partida, o jogador perdeu um gol, mas fez as pazes ao balançar as redes pela primeira vez aos 10 minutos do segundo tempo e, em seguida, fechou o placar do jogo com um chute que bateu na trave antes de entrar no gol.

Além de realizar uma atuação que contribuiu com o resultado positivo do , o argentino teve a melhor exibição deste fim de semana na Ligue 1, conforme avaliado pelo Opta Performance Index, que apresenta a cada jogador uma pontuação de até 100 pontos.

A nota de 99.1 de Di Maria não foi muito abaixo do ideal - algo que muitos fãs do PSG não concordariam após assistir aos momentos deslumbrantes do atleta durante o jogo.



De fato, Di Maria foi o único jogador do PSG no ranking, com Mbappé terminando em 12º. Já Valere Germain, autor do gol do Marseille, ficou uma posição atrás do francês.



O Top 10 desta semana é dominado pelos jogadores do Saint-Etienne graças à inesperada vitória por 5 a 0 sobre o pela 29ª rodada.



A tabela do segue a lógica do resultado, já que o Caen é o último colocado e o Saint-Etienne o quarto. Ainda assim, o Sainte entrou em campo com alguns desfalques devido a lesão e suspensão, por exemplo, a ausência do principal jogador, o Wahbi Khazri.



Substituto imediato, Romain Hamouma mostrou, finalmente, a sua classe no que tem sido uma época difícil devido a uma série de problemas por lesão. O ex-jogador do Caen torturou o ex-clube, marcando o primeiro gol e contribuindo com os de Robert Beric e Arnaud Nordin.



Nordin se juntou ao companheiro de clube no ranking terminando em oitavo, mas foi Valentin Vada e Lamine Ghezali que conquistaram posições mais acima. Ambos os jogadores conseguiram os primeiros gols pelo clube.



Foi um bom final de semana para os suplentes, em especial, para Souleymane Camara que ficou com o terceiro lugar, graças a um belo gol contra o . Por sua vez, Firmin Mubele contribuiu para o empate vital do contra o Nice depois de sair do banco, a boa atuação o colocou na sexta posição.



(Foto: Playing Surface)

Wylan Cyprien marcou o gol do Nice no duelo e a sólida exibição lhe garantiu o quinto lugar no ranking.



Em 9º lugar, o atacante de , M'Baye Niang impediu a derrota para o a nove minutos do fim, enquanto Mike Maignan recebeu um pequeno consolo após a derrota do por 1 a 0, em casa, contra o , com o 10º lugar.



A Ligue 1 fará um breve recesso para as competições internacionais, mas voltará em quinze dias tendo como destaque o duelo entre Lyon e Rennes.