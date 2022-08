Independiente x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (7), pela 12ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na internet

Independiente e River Plate se enfrentam neste domingo (7), em Buenos Aires, a partir das 17h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Sarmiento por 2 a 1 na última rodada, o River Plate busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, soma 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Independiente, sem vencer há quatro jogos (três derrotas e um empate), registra apenas 11 pontos.

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma 42 vitórias, contra 20 do Independiente, além de 30 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do River Plate: Armani; Casco, Maidana, Pinola, Elias Gomez; Zuculini, Palavecino e Nicolas de La Cruz; Barco , Santiago Simón e Lucas Beltrán.

Possível escalação do Independiente: M. Álvarez; A. Vigo, S. Barreto, J. Insaurralde, L. Rodríguez; D. Batallini, L. Romero, A. Soñora, T. Pozzo; L. Fernández, L. Benegas.

Desfalques da partida

River Plate:

Enzo Perez, Paulo Diaz, Franco Paredes, Matias Suarez e Robert Rojas: lesionados.

Independiente:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGOR Independiente x River Plate DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estadio Libertadores de América, Buenos Aires - Argentina HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA Aldosivi 0 x 3 River Plate Campeonato Argentino 24 de julho de 2022 River Plate 1 x 2 Sarmiento Campeonato Argentino 1 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Newells Old Boys Campeonato Argentino 13 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Arsenal Sarandí x River Plate Campeonato Argentino 19 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Independiente

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente 0 x 1 Tucuman Campeonato Argentino 24 de julho de 2022 Colón 0 x 3 Independiente Campeonato Argentino 2 de agosto de 2022

Próximas partidas