Independiente x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Independiente e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (25), em Avellaneda, a partir das 19h15 (de Brasília), pela última rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Independiente x Ceará DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Avellaneda, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

O duelo em Avellaneda é de vida ou morte para as equipes.

De um lado, o Independiente é o vice-líder do grupo, com 12 pontos e precisa vencer o time brasileiro quatro gols de diferença para ficar com a vaga, já que os argentinos têm 11 gols de saldo, e os brasileiros 14.

Já o Ceará sabe que com um empate em Buenos Aires fica com a vaga nas oitavas de final da da Copa Sul-Americana.

No entanto, o Vozão promete lutar para encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará Brasileirão 21 de maio de 2022 Ceará 6 x 0 General Cabellero Copa Sul-Americana 17 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ceará Brasileirão 28 de maio de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x Ceará Brasileirão 1 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

INDEPENDIENTE

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente 4 x 0 La Guaira Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022 Independiente 3 x 0 Huracán Campeonato Argentino 7 de maio de 2022

Próximas partidas