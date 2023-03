Independiente Medellín x El Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

No duelo de ida ficou tudo igual, então dá para imaginar uma partida cheia de emoções entre colombianos e equatorianos

Independiente de Medellín, da Colômbia, e El Nacional, do Equador, se enfrentam às 21h (de Brasília) desta quarta-feira (1º de março), no Estádio Atanasio Girardot, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Star + e na ESPN.

O duelo de ida foi um dos tantos nesta fase que terminou empatados: igualdade de 2 a 2 no duelo realizado no Equador. Ou seja: quem vencer avança e qualquer empate leva a definição do classificado à loteria das disputas de pênaltis.

Prováveis escalações

Independiente de Medellín: Andrés Mosquera; Andres Cadavid, Victor Moreno, Jhon Alexander Palacios; Daniel Londoño, Andrés Ricaurte, David Loaiza, Edwuin Cetré; Ever Valencia, Felipe Pardo, Diber Armando Cambindo.

El Nacional: David Cabezas; Bryan Nazareno, Andrés Micolta, Jhonnier Chalá, Jerry Parrales; Bryan Oña, Jefferson Valverde, Madison Julio, Maicon Solís; Ronie Carrillo, Jorge Ordonez.

Desfalques

Independiente de Medellín

Sem desfalques confirmados

El Nacional

Sem desfalques confirmados

Quando é?