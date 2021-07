Independiente diz que Kaio Jorge jogou suspenso; Santos se defende

Argentinos alegam que atleta não poderia entrar em campo depois de receber três amarelos pela Libertadores. Jogador foi utilizado na Sul-Americana

Depois da derrota por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Independiente (ARG) foi à Conmebol para reclamar da utilização de Kaio Jorge por parte do Santos. O clube alega que o atleta acumulava três cartões amarelos e deveria ficar fora do compromisso para cumprir suspensão. O Peixe, contudo, se defende sob a alegação de que o atleta recebeu punições em competições distintas.

Isso porque o atacante, autor do único gol da partida ocorrida na Vila Belmiro, na noite passada, recebeu amarelos em jogos da Libertadores — ele foi punido contra Boca Juniors (ARG), The Strongest (BOL), e Barcelona (EQU), nas três rodadas finais da fase de grupos da competição.

O clube santista se baseia no artigo 75.3 do regulamento de competições da entidade. O trecho alega que "a suspensão imputada a um jogador, por acúmulo de cartões amarelos, em distintas partidas em uma mesma competição, em nenhum caso será transferida a outra competição". O departamento de futebol ainda fez uma consulta à Conmebol antes da partida e confirmou a possibilidade de utilização do atleta.

Como o atleta foi punido em compromissos da Libertadores e esteve em campo pela Sul-Americana, a diretoria do Santos entende que não há procedência na reclamação do Independiente.

O Santos foi punido pela Conmebol em agosto de 2018 por escalar irregularmente o meia Carlos Sánchez, que havia sido expulso em 2015 por agredir um gandula na Sul-Americana, ainda atuando pelo River Plate. O uruguaio, porém, não disputou outra competição organizada pela Conmebol até entrar em campo para enfrentar o Independiente. Por isso, deveria ter cumprido a suspensão pelo Peixe.

À época, o clube foi punido com a derrota por 3 a 0, mesmo que tenha empatado por 0 a 0 com o Independiente em campo na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O time foi eliminado no jogo de volta, no Pacaembu.

A diretoria do Santos se manifestou sobre o caso logo após a publicação deste texto. Confira, abaixo, a alegação do clube na íntegra:

O Santos FC esclarece que o atacante Kaio Jorge estava apto a jogar diante do Independiente, da Argentina, pela Conmebol Sul-Americana, na quinta-feira, dia 15, na Vila Belmiro. Para evitar qualquer dúvida, o Clube formalizou consultas oficiais à Conmebol em relação à escalação dos atletas Kaio Jorge e Camacho. Nas duas situações, a resposta da entidade, como o Santos já esperava, foi positiva em relação à escalação dos atletas.

Kaio Jorge levou o terceiro amarelo na última partida do Clube pela Conmebol Libertadores, contra o Barcelona, no Equador, mas pelo artigo 75.3 do Código Disciplinar da Conmebol – “a suspensão imputada a um jogador, por acúmulo de cartões amarelos, em partidas distintas, em uma mesma competição, em nenhum caso será transferida para a outra competição”.

Já no caso de Camacho, o Santos FC está amparado pelo artigo 3.7.4.1 do Manual de Clube da Conmebol Sul-Americana. O Santos FC reitera que tanto o Departamento de Futebol, quanto o Departamento Jurídico, tiveram todo o cuidado prévio em cada situação, a fim de evitar prejuízos ao Clube.