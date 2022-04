Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Independiente del Valle e Atlético-MG entram em campo na noite desta terça-feira (26), em Guayaquil, pela terceira rodada do grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (MG e ES), na TV aberta, e da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Independiente del Valle x Atlético-MG DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Banco de Guayaquil, Guayaquil - EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (MG e ES), na TV fechada, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no estádio Banco de Guayaquil.

MAIS INFORMAÇÕES

O Independiente del Valle é o líder do grupo D, com 4 pontos marcados (uma vitória e um empate).

O time quer fazer valer o seu mando de casa para bater o forte rival.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Atlético-MG é o segundo colocado, com os mesmos 4 pontos, ficando atrás no critério de desempate.

O Galo vem de empate no fim de semana pelo Brasileirão e quer o triunfo para assumir a ponta da tabela.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Delfín 0 x 1 Del Valle Campeonato Equatoriano 23 de abril de 2022 Del Valle 2 x 0 Dep. Cuenca Campeonato Equatoriano 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Del Valle x LDU Campeonato Equatoriano 1 de maio de 2022 21h (de Brasília) Tolima x Del Valle Copa Libertadores 4 de maio de 2022 23h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 2 Coritiba Brasileirão 23 de abril de 2022 Atlético-MG 3 x 0 Brasiliense Copa do Brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas