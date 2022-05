Independiente Del Valle x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Independiente del Valle e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil, a partir das 21h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independiente Del Valle x América-MG DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Estádio Banco Guayaquil - Guayaquil, EQU HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (25), em Guayaquil.

MAIS INFORMAÇÕES

Já sem chances de classificação às oitavas de final da Libertadores, o América-MG busca a vaga na Sul-Americana. Para tanto, precisa vencer o Independiente Del Valle, no Equador, por pelo menos dois gols de diferença.

''Se estamos falando que a gente vem de uma semana desgastante, a próxima vai ser mais ainda. Porque, além da distância, tem a altitude. Esses atletas que jogaram hoje e sentiram a parte física no segundo tempo, vão jogar numa altitude de 2.800 metros. Certamente vai ser mais uma semana difícil, mas de desafio. Hoje temos um elenco pequeno, curto para jogar Libertadores e Série A'', afirmou o técnico Vagner Mancini.

Do outro lado, o Independiente Del Valle, na terceira posição do Grupo D, ainda sonha com a vaga às oitavas. Além de vencer, a equipe equatoriana precisa torcer para o Atlético-MG bater o Tolima.

A campanha do América-MG na Libertadores 2022

América-MG 0 x 2 Independiente Del Valle - 6 de abril de 2022

Atlético-MG 1 x 1 América-MG - 13 de abril de 2022

América-MG 2 x 3 Tolima - 27 de abril de 2022

América-MG 1 x 2 Atlético-MG - 3 de maio de 2022

Tolima 2 x 2 América-MG - 18 de maio de 2022

Independiente Del Valle x América-MG - 25 de abril de 2022, às 21h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 2 x 2 América-MG Libertadores 19 de maio de 2022 América-MG 1 x 1 Botafogo Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) América-MG x Cuiabá Brasileirão 4 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle Libertadores 19 de maio de 2022 Independiente del Valle 0 x 1 Mushuc Runa Campeonato Equatoriano 23 de maio de 2022

Próximas partidas