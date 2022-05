Independiente Del Valle x América-MG: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

O América-MG visita o Independiente Del Valle na noite desta quarta-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na estreia, os equatorianos venceram por 2 a 0.

Já sem chances de classificação às oitavas de final da Libertadores, o Coelho busca a vaga na Sul-Americana. Para tanto, precisa vencer, por pelo menos dois gols de diferença.

Do outro lado, o Independiente Del Valle, na terceira posição do Grupo D, ainda sonha com a vaga às oitavas. Além de vencer, precisa torcer para o Atlético-MG bater o Tolima.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Equador, o América-MG segue com problemas no departamento médico. Índio Ramirez, com problema no joelho direito, segue fora e não viajou. Assim, o técnico Vagner Mancini deve manter Henrique Almeida e Aloísio no ataque.

Do outro lado, o Independiente Del Valle, sob o comando do técnico do sub-20, Miguel Bravo, terá como desfalques Faravelli e Previtalli, lesionados.

Possível escalação do América-MG: Jailson, Patric, Éder e Maidana, Marlon; Lucas Kal, Alê (Rodriguinho), Gustavinho, Felipe Azevedo, Aloísio e Henrique Almeida.

Possível escalação do Independiente Del Valle: Ramírez; Carabajal, Shunke, Segovia; Vargas, Chávez, Pellerano e Gaibor; Sornoza, Billy Arce e Bauman.

DESFALQUES

AMÉRICA-MG:

Índio, Conti, João Paulo, Pedrinho, Juninho, Matheusinho, Paulinho Bóia, Wellington Paulista, Everaldo, Eduardo, Berrío e Jori: lesionados

INDEPENDIENTE DEL VALLE:

Faravelli e Previtalli: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Independiente Del Valle x América-MG será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.