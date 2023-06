Independiente del Valle x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-eira (7), pela quinta rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Independiente del Valle na noite desta quarta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho.

Em casa, o Independiente del Valle promete ir com força total para o duelo em busca de uma vitória para garantir a sua passagem às oitavas de final da competição continental. O time equatoriano é segundo colocado da chave, com 6 pontos e vem de vitória no fim de semana pelo campeonato nacional.

Na terceira posição do grupo com 4 pontos, o Corinthians entra em campo precisando ganhar para seguir com chances de classificação à próxima fase. Vindo de um empate, além de acumular duas derrotas e uma vitória até o momento, o Alvinegro praticamente se despede da competição continental com qualquer outro resultado. O Timão perdeu no fim de semana, pelo Brasileirão, e terá ainda uma baixa importante para o restante da temporada: Paulinho rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Nas últimas três partidas entre as equipes, o Del Valle venceu duas vezes, além de um empate.

Confira a lista de jogadores relacionados do Corinthians:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli;

Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli; Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos;

Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos; Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo;

Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo; Meio-campistas: Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira;

Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira; Atacantes: Adson, Chrystian Barletta, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto;

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Moisés Ramirez, Matías Fernández, Agustín García Basso, Richard Schunke, Gustavo Cortez, Jordy Alcívar, Cristian Pellerano, Júnior Sornoza, Lorenzo Faravelli, Michael Hoyos, Joao Ortiz. Técnico: Martin Anselmi.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Paulinho rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Quando é?