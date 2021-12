Independiente cobra dívida de US$ 1 milhão do Inter para abrir conversa por Bustos

O Independiente, da Argentina, só aceita iniciar negociações para que Fabricio Bustos se transfira para o Internacional no mercado da bola depois de receber o valor de uma dívida antiga. Os argentinos cobram cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,74 milhões na cotação atual) dos gaúchos por causa da transferência de Víctor Cuesta, ocorrida em março de 2017.

Quem faz a exigência é o gerente de futebol do Independiente, Francisco Rivas: "Antes de qualquer negociação, o Internacional tem uma dívida importante para saldar com o Independiente pelo jogador Cuesta de quase um milhão de dólares", disse por meio de mensagem telefônica à GOAL.

A aquisição de Cuesta foi negociada em US$ 2 milhões (R$ 6,1 milhões à época). O valor deveria ser quitado em quatro parcelas idênticas de US$ 500 mil. Na ocasião, o Colorado adquiriu 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Posteriormente, o clube teria que desembolsar mais US$ 2 milhões em três parcelas idênticas de US$ 666 mil para adquirir a totalidade dos direitos econômicos. Ao todo, ele custaria cerca de R$ 12 milhões aos gaúchos.

Sem quitar uma parte do valor da compra do defensor de 33 anos, o Internacional terá que pagar o débito ao Independiente para negociar a contratação do lateral direito Fabricio Bustos. O jogador de 25 anos tem contrato com o Independiente até 30 de junho de 2022 e aparece na mira do Colorado no mercado da bola. Entretanto, para que faça uma investida, o clube gaúcho terá que quitar o débito antigo com o clube argentino.