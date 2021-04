Independente x Paysandu: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será nesta terça-feira (20), pela sétima rodada do Parazão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Independente-PA e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), em Tucuruí, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independente-PA x Paysandu DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Estádio Navegantão, Tucuruí, Pará 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A TV Cultura do Pará, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Líder do grupo A, Paysandu vai em busca de mais uma vitória fora de casa no estadual. Para o jogo desta terça-feira, o Papão terá o desfalque de Ruy que, por opção da comissão técnica, foi poupado devido ao desgaste físico nos últimos jogos.

Do outro lado, o Independente-PA é o primeiro colocado do grupo C, e quer o triunfo para praticamente selar a sua classificação à próxima fase.

Provável escalação do Paysandu: Victor Sousa, Israel, Alisson, Perema, Bruno Collaço, Paulinho, Ratinho, Jhonnatan, Ari Moura, Igor Goularte e Nicolas.

Provável escalação do Independente-PA: Dida, Lima, Yuri, Bernardo, Rafael Vioto, Judvan, Dudu, Cassiano, Railson, Fagner e Danrlei.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Tapajós 0 x 1 Paysandu Paraense 17 de abril de 2021 Paysandu 1 x 2 CRB Copa do Brasil 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Tuna Luso Paraense 24 de abril de 2021 17h (de Brasília) Paysandu x Águia de Marabá Paraense 28 de abril de 2021 15h30 (de Brasília)

INDEPENDENTE-PA

JOGO CAMPEONATO DATA Independente-PA 2 x 0 Carajás Paraense 16 de abril de 2021 Remo 2 x 2 Independente-PA Paraense 8 de abril de 2021

Próximas partidas