Indenização esperada da FIFA... Lesão grave sofrida por astro do Manchester United na Copa do Mundo

O Manchester United aguarda, com grande preocupação, os resultados dos exames médicos aos quais será submetido seu meio-campista uruguaio Manuel Ogarti, após ele ter sofrido uma lesão que pareceu grave durante a partida da seleção de seu país contra a Espanha, que resultou na eliminação do Uruguai da Copa do Mundo de 2026, em meio a previsões de um longo afastamento.

A lesão ocorreu no momento em que Ogarti (25 anos) tentou intervir para interceptar a bola, mas seu pé ficou preso no gramado, o que fez com que ele caísse e não conseguisse se levantar, sendo então transportado em uma maca e, posteriormente, em uma cadeira de rodas para fora do campo, na partida que viu o gol da vitória da Espanha, que acabou com as esperanças da “Celeste” no torneio.

Essa lesão representa um duro golpe para o Manchester United, que contava com a participação de O’Garty na Copa do Mundo para aumentar seu valor de mercado, especialmente porque seu futuro no clube era incerto, já que ele não jogava desde abril passado e o clube planejava vendê-lo no verão.

De acordo com o Programa de Proteção aos Clubes da FIFA, o clube inglês tem direito a receber uma indenização financeira estimada em cerca de 6,7 milhões de euros caso o período de afastamento de Ogarte ultrapasse 12 meses devido à suspeita de lesão no ligamento cruzado.

O programa cobre o salário diário dos jogadores lesionados (após 28 dias da lesão), com um teto máximo de 139 mil euros por semana, valor que o ex-jogador do Sporting de Lisboa recebe, de acordo com o jornal português “A Bola”.

Essa lesão ocorre em um momento em que o Manchester United enfrenta uma crise no meio-campo, já que o clube planejava realizar uma reformulação completa com a contratação de dois ou três novos jogadores.

O clube já havia fechado acordo com o jogador da Atalanta Ederson (26 anos), mas os exames médicos do brasileiro foram adiados devido à sua convocação para defender a seleção de seu país na Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, as negociações do clube com o West Ham sobre o português Matheus Fernandes não resultaram em nenhum acordo, tendo em vista o interesse do Tottenham pelo ex-jogador do Southampton, o que complica ainda mais a tarefa do United de reforçar seu meio-campo durante a janela de transferências de verão.

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