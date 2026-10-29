Após uma temporada brilhante, Vitinha, estrela do Paris Saint-Germain, conquistou o terceiro lugar na premiação da Bola de Ouro de 2025, mas caiu bastante neste ano, com o jogador português encerrando a temporada na décima quarta posição da classificação final.

Vitinha ficou atrás de Rodri (quarto), Fabián Ruiz (décimo), Jude Bellingham (décimo primeiro), Pau Cubarsí (décimo segundo) e de seu companheiro Achraf Hakimi (décimo terceiro).

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, acredita que o internacional português Vitinha merece uma posição melhor, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".

Enrique disse em suas declarações: "Não, ele não me impressiona porque eu o conheço bem. O que ele acrescenta ao time é completamente diferente. É sempre um prazer ter um jogador com essas qualidades técnicas e físicas".

E acrescentou: "Ele é incrivelmente talentoso. Estou muito feliz por ter um jogador desse nível, e ele merece uma classificação melhor na premiação da Bola de Ouro".

Vale lembrar que Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, conquistou a Bola de Ouro de 2026 pela primeira vez em sua carreira, superando Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid (segundo), e Lamine Yamal, ponta do Barcelona (terceiro).