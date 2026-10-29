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Toni Kroos, ídolo do Real Madrid, elogiou Jose Mourinho após a vitória crucial do clube por 2 a 1 sobre o Barcelona no Clásico, no Camp Nou. O ex-meio-campista exaltou a aula de tática do técnico português e destacou como sua abordagem corajosa conseguiu desmontar a equipe de Hansi Flick, até então dominante.

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Kroos elogia Mourinho após vitória decisiva

Kroos fez muitos elogios ao técnico Mourinho após a importante vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no clássico. Dois gols de Kylian Mbappe garantiram os três pontos aos visitantes no Camp Nou, no domingo. A expressiva vitória fora de casa reduziu a vantagem do Barcelona na liderança da La Liga para apenas três pontos. O resultado também encerrou a invencibilidade de Flick no início da campanha nacional.

Mourinho havia sido criticado no começo da temporada, mas essa vitória marcante mudou a percepção sobre seu trabalho. Ele enfrentou o jogo de grande pressão sem Vinicius Junior, suspenso, e sem o goleiro Thibaut Courtois, lesionado, contando com Andriy Lunin para assumir a posição no gol.

Plano tático ousado desarmou o Barcelona

Em entrevista ao AS, Kroos apontou Mourinho como o responsável pela estratégia por trás do triunfo. O ex-jogador da seleção alemã ficou muito impressionado com a ousadia tática demonstrada diante de um Barcelona que valoriza a posse de bola.

“Nos últimos dois anos, os clássicos vinham sendo favoráveis ao Barcelona”, explicou Kroos. “Mas as coisas mudaram, e preciso elogiar o trabalho de Mourinho. Eles jogaram excepcionalmente bem, e ele montou a equipe de forma brilhante. Sair jogando desde a defesa contra este Barcelona merece muito reconhecimento, porque eles têm dificuldades quando não têm a posse de bola.

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“O Real Madrid e Mourinho foram incrivelmente corajosos no Camp Nou, e essa foi uma grande diferença em relação aos clássicos recentes. Os atacantes apareceram. Também houve momentos em que defenderam bem, como quando o Barcelona empatou. Naquele momento, qualquer um de nós teria aceitado o empate. Eles jogaram muito bem por 65 minutos.”

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Fim de uma sequência dolorosa de derrotas em clássicos

O resultado marca uma virada significativa na história recente do clássico. Antes de domingo, o Barcelona havia vencido seis dos últimos sete confrontos, marcando 22 gols nesse período e estabelecendo sua hegemonia nacional nos últimos dois anos.

O Real Madrid resistiu com pouca posse de bola: teve apenas 41% no primeiro tempo e 34% no segundo. Kroos, porém, observou que ajustes táticos específicos, como a marcação próxima de Dean Huijsen sobre Fermin Lopez, forçaram jogadores importantes do Barcelona, como Pedri e Raphinha, a cometer erros decisivos.

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“Os jogadores do Real Madrid estavam bem posicionados”, observou Kroos. “Fiquei surpreso com a marcação de Huijsen sobre Fermín. Jogadores do Barcelona como Pedri e Raphinha pareciam desconfortáveis e foram forçados a cometer erros que normalmente não cometem. O Madrid venceu quase todos os duelos porque foi mais intenso. Eles defenderam como uma unidade e tiveram uma excelente atuação, tanto na defesa quanto com a bola.

“O Barcelona é o melhor time em termos de futebol porque domina os jogos mais do que o Madrid, mas tem dificuldades quando sua pressão não funciona e precisa defender. O Madrid encontrou as soluções para vencê-lo. O Barcelona enfrentou um nível de pressão que normalmente não encontra diante de outras equipes.”

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Madrid ganha embalo para a disputa pelo título

A vitória dá um enorme impulso à confiança de Mourinho e de seu elenco. O Real Madrid agora tentará aproveitar o embalo e tirar a diferença de três pontos para a liderança da tabela. A equipe de Mourinho enfrentará o Racing Santander no domingo, em partida da La Liga.