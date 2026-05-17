Incrível: torcedores do Ajax incendeiam carro de torcedores do Feyenoord a caminho de Zwolle

O jornal De Stentor informa que, na tarde de domingo, ocorreu um incêndio em um carro na A28, perto de Putten. De acordo com imagens e relatos no X, torcedores do Ajax incendiaram o carro porque ele pertencia a torcedores do Feyenoord, que estavam a caminho do jogo fora de casa contra o PEC Zwolle.

“Houve um confronto entre torcedores do Ajax e do Feyenoord na altura do ponto de troca do Feyenoord na A28”, escreveu o usuário voetbal_ultras no Instagram.

“Além disso, ainda não há detalhes conhecidos, exceto que um carro de torcedores do Feyenoord foi incendiado”, acrescenta o meio de comunicação.

O site De Puttenaer tem um pouco mais de informação sobre o incidente. “Quando os serviços de emergência chegaram, uma espessa fumaça preta cobria a rodovia. O carro estava na parte de trás do estacionamento, sem outros veículos nas imediações.”







