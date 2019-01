Incrível! Solskjaer iguala lenda e tem melhor início de um treinador na história do Manchester United

Interino dos Red Devils iguala lendário Matt Busby e vence seus seis primeiros jogos no comando dos Red Devils

Ole Gunnar Solskjaer vive um início espetacular e dos sonhos como técnico interino do Manchester United. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, neste domingo (13), pela Premier League, o treinador não só venceu seu primeiro grande teste no comando dos Red Devils, contra um adversário forte e um comandante que está na mira do próprio clube vermelho, Mauricio Pochettino, como também igualou um recorde histórico do time.

Solskjaer venceu seu sexto jogo seguido como técnico do United, vencendo seus seis primeiros jogos no comando do clube. O início de Solskjaer é o melhor da história de um treinador do Manchester ao lado do lendário Sir Matt Busby, que também venceu seus primeiros seis compromissos como comandante dos Red Devils.

Substituindo José Mourinho, Solskjaer transformou o Manchester United, que vivia má fase e era criticado, vencendo, na sequência, Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Reading (FA Cup) e Tottenham.

As cinco vitórias seguidas na Premier League fizeram o Manchester United melhorar consideravelmente sua situação na competição. O clube segue no sexto lugar, mas agora empatado em pontos com o quinto Arsenal (41) e apenas seis unidades atrás do quarto Chelsea, primeiro time na zona de classificação à Champions League. Os Red Devils agora sonham pra valer com uma vaga na UCL.