O Senegal venceu seu recurso perante o TAS, a mais alta corte esportiva, sobre o resultado da final da última edição da Copa Africana de Nações e, com isso, foi restabelecido como vencedor da polêmica decisão contra o Marrocos no início deste ano.
O Tribunal Arbitral do Esporte acolheu o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a Confederação Africana de Futebol e a Real Federação Marroquina de Futebol a respeito da final da "Copa Africana de Nações Marrocos 2025".
A decisão da Comissão de Apelações da CAF foi anulada, e a decisão da Comissão Disciplinar da CAF foi restabelecida.
Assim, o resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025 está confirmado: vitória do Senegal por 1 a 0 sobre o Marrocos.
O Senegal, portanto, volta a ser oficialmente campeão africano. O Tribunal Arbitral do Esporte acolheu por unanimidade o recurso da Federação Senegalesa, revertendo a decisão pela qual a CAF havia atribuído ao Marrocos, em março passado, a vitória na final da Copa Africana de Nações de 2025 por W.O. Volta, assim, a valer a vitória por 1 a 0 conquistada em campo na prorrogação da final disputada em 18 de janeiro, em Rabat.
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A partida foi marcada pelos protestos dos jogadores senegaleses contra um pênalti marcado para o Marrocos no fim do tempo regulamentar. Em sinal de protesto, os Leões de Teranga deixaram o campo por 14 minutos antes de voltar e concluir a partida.
Brahim Diaz desperdiçou a cobrança de pênalti, e a final foi para a prorrogação, na qual o Senegal venceu. Dois meses depois, porém, a Comissão de Apelações da CAF considerou a saída de campo uma desistência, atribuindo ao Marrocos a vitória por 3 a 0 por W.O. e o título de campeão africano.
Hoje, o TAS reverteu essa decisão e confirmou novamente o Senegal como campeão do continente africano na edição de 2025.