Incrível maratona enfrentada pelo Palmeiras terá nove jogos em apenas um mês

O torcedor do Palmeiras, que mal se recuperou da final do Mundial de Clubes, ainda terá muito mais emoção nas próximas semanas.

Isso porque o Verdão terá que fazer nove jogos em apenas um mês. Entre o final de fevereiro e o início de março, o time irá enfrentar rivais e ainda terá que disputar uma final continental.

Trata-se, é claro, da Recopa Sul-Americana. O time vai enfrentar o Athletico, vencedor da Sula, em duas oportunidades: a primeira em Curitiba, no dia 23 de fevereiro, e a segunda em São Paulo, no dia 2 de março.

Para piorar, terá uma sequência com três clássicos consecutivos: visita o São Paulo no Morumbi, no dia 10, recebe o Santos no dia 13 e faz o Dérbi diante contra o Corinthians no dia 17. A sequência termina com outro confronto de Série A: diante do RB Bragantino, no interior do estado.

Considerando a dificuldade da sequência, há de se esperar que o treinador Abel Ferreira siga utlizando um time misto nas rodadas do Paulistão: jovens promessas do sub-20 campeão da Copinha podem sair como titulares em certas partida.

Veja a lista completa de jogos que o Palmeiras fará em um mês: