Incrível: jogador titular da seleção brasileira zomba do adversário em coletiva de imprensa

Rayan, sem querer, despertou a ira de muitos torcedores holandeses na véspera da partida da Copa do Mundo entre Brasil e Japão. O atacante de 19 anos do Bournemouth admitiu, durante uma coletiva de imprensa, que não sabe quem é o jogador mais perigoso do Japão, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais acusando-o de arrogância e desrespeito. Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira, 29 de junho, às 19h, horário da Holanda, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Durante a coletiva de imprensa, perguntaram ao brasileiro quem, na opinião dele, é o jogador mais perigoso do Japão. “Ah, cara... Ah, cara... Para ser sincero, não faço ideia. Não sei quem é o jogador mais perigoso deles. Para saber, eu teria que assistir aos vídeos”, respondeu Rayan com um sorriso malicioso.

Em seguida, ele ressaltou o respeito pelo adversário. “É uma equipe com muita qualidade. Eles são muito fortes. Trabalhamos duro a semana toda para estarmos no nosso melhor e vencermos.”

A filial holandesa da ESPN compartilhou o vídeo no Facebook com a legenda: “O atacante brasileiro Rayan já está com dificuldade em lidar com o adversário Japão”, o que gerou muitas reações. “Que falta de respeito. Estou torcendo pelo Japão. Espero que eles goleiem o Brasil por 3 a 0 ou algo assim”, escreveu Geoffrey.

Michel comenta: “Eles simplesmente estão zombando do Japão, agora estou torcendo de verdade pelo Japão.” Leo diz de forma breve, mas contundente: “Arrogante.”

Outros espectadores veem as declarações como motivação extra para os japoneses. “Subestimação. Usem isso no vestiário. Hat-trick para o Ueda!”, escreve Jan-Willem Capelle. Peter-Jan: “A soberba vem antes da queda.” Gerard acrescenta: “Espero sinceramente que o Japão vença. Em parte por causa disso.”

No entanto, nem todos concordaram com as críticas. Mateus Mendes acha que muitas pessoas estão interpretando mal a reação. “Acho que muita gente não entende o humor brasileiro. Fiquem na sua vibe holandesa, haha, haters”, escreve ele.

Rayan começou a Copa do Mundo como reserva, mas, após a lesão no tendão de Raphinha contra o Haiti, teve sua chance na equipe do técnico Carlo Ancelotti. Contra a Escócia, ele retribuiu essa confiança com uma assistência para Vinícius Júnior, depois de ter recuperado a bola no campo de ataque.

Com isso, Rayan se tornou o brasileiro mais jovem desde Pelé, em 1958, a dar uma assistência em uma Copa do Mundo. A expectativa é que o ponta também seja titular contra o Japão.







