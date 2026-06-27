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Leo Pereira, Rayan, Vini Jr, Neymar and Douglas Santos enter training at their New Jersey base the Columbia Park Training Facility in Morristown, NJ, United States. (Photo by Rebekah Wynkoop SPP) Copyright: xRebekahxWynkoop SPPx Sportspressphoto_SPR177442Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Incrível: jogador titular da seleção brasileira zomba do adversário em coletiva de imprensa

Brasil x Japão
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Copa do Mundo

Rayan, sem querer, despertou a ira de muitos torcedores holandeses na véspera da partida da Copa do Mundo entre Brasil e Japão. O atacante de 19 anos do Bournemouth admitiu, durante uma coletiva de imprensa, que não sabe quem é o jogador mais perigoso do Japão, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais acusando-o de arrogância e desrespeito. Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira, 29 de junho, às 19h, horário da Holanda, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Durante a coletiva de imprensa, perguntaram ao brasileiro quem, na opinião dele, é o jogador mais perigoso do Japão. “Ah, cara... Ah, cara... Para ser sincero, não faço ideia. Não sei quem é o jogador mais perigoso deles. Para saber, eu teria que assistir aos vídeos”, respondeu Rayan com um sorriso malicioso.

Em seguida, ele ressaltou o respeito pelo adversário. “É uma equipe com muita qualidade. Eles são muito fortes. Trabalhamos duro a semana toda para estarmos no nosso melhor e vencermos.”

A filial holandesa da ESPN compartilhou o vídeo no Facebook com a legenda: “O atacante brasileiro Rayan já está com dificuldade em lidar com o adversário Japão”, o que gerou muitas reações. “Que falta de respeito. Estou torcendo pelo Japão. Espero que eles goleiem o Brasil por 3 a 0 ou algo assim”, escreveu Geoffrey.

Michel comenta: “Eles simplesmente estão zombando do Japão, agora estou torcendo de verdade pelo Japão.” Leo diz de forma breve, mas contundente: “Arrogante.”

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Outros espectadores veem as declarações como motivação extra para os japoneses. “Subestimação. Usem isso no vestiário. Hat-trick para o Ueda!”, escreve Jan-Willem Capelle. Peter-Jan: “A soberba vem antes da queda.” Gerard acrescenta: “Espero sinceramente que o Japão vença. Em parte por causa disso.”

No entanto, nem todos concordaram com as críticas. Mateus Mendes acha que muitas pessoas estão interpretando mal a reação. “Acho que muita gente não entende o humor brasileiro. Fiquem na sua vibe holandesa, haha, haters”, escreve ele.

Rayan começou a Copa do Mundo como reserva, mas, após a lesão no tendão de Raphinha contra o Haiti, teve sua chance na equipe do técnico Carlo Ancelotti. Contra a Escócia, ele retribuiu essa confiança com uma assistência para Vinícius Júnior, depois de ter recuperado a bola no campo de ataque.

Com isso, Rayan se tornou o brasileiro mais jovem desde Pelé, em 1958, a dar uma assistência em uma Copa do Mundo. A expectativa é que o ponta também seja titular contra o Japão.



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