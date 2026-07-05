Incrível: a Casa Branca ligou para Gianni Infantino para que o cartão vermelho de Folarin Balogun fosse anulado; atacante foi absolvido pela FIFA

A “suspensão” do cartão vermelho de Folarin Balogun está tomando um rumo cada vez mais surpreendente. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, logo após o término da partida dos Estados Unidos na Copa do Mundo, a Casa Branca entrou em contato com a FIFA para manifestar seu descontentamento com a decisão.

A FIFA anunciou no domingo que o atacante dos Estados Unidos, que foi expulso com cartão vermelho durante a partida contra a Bósnia-Herzegovina, não está suspenso para as oitavas de final contra a Bélgica.

A decisão estaria de acordo com o Artigo 27, que prevê que uma suspensão possa, sob certas condições, ser convertida em pena condicional. Cristiano Ronaldo recebeu o mesmo tratamento pouco antes da Copa do Mundo, depois de ter sido inicialmente suspenso por três partidas. Como a suspensão foi reduzida para uma, ele pôde participar normalmente desde o início da Copa do Mundo.

No entanto, antes dessa decisão sobre o cartão vermelho de Balogun, teria ocorrido uma ligação notável da Casa Branca para o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Nela, teria sido solicitado enfaticamente que a suspensão original fosse reconsiderada.

De acordo com a FIFA, no entanto, a ligação não influenciou a decisão final de absolver Balogun. “Isso não poderia ter influenciado o resultado, considerando as competências estabelecidas no Artigo 27 e o caráter independente da comissão disciplinar”, afirmou a entidade mundial do futebol.

Também houve reações por parte das altas esferas políticas. O presidente Donald Trump expressou seu apreço pela decisão da FIFA. “Muito obrigado à FIFA por ter feito a coisa certa e corrigido uma grande injustiça!”, declarou ele.

Com isso, Balogun estará apto a jogar nas oitavas de final contra a Bélgica, partida que será disputada na madrugada de segunda para terça-feira, às 2h. Isso significa más notícias para o atacante do PSV, Ricardo Pepi, que esperava ser titular.