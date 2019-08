Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira visando a classificação para a semifinal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ter vencido o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores por 1 a 0 fora de casa, o recebe o nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu, com a vantagem do empate para seguir no torneio. O confronto terá transmissão exclusiva e ao vivo do canal Fox Sports. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Terça-feira, 27 de agosto LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

COMO E ONDE VER?



(Foto:Divulgação `Palmeiras)

A partida terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Após ter vencido o primeiro jogo na Arena do Grêmio por 1 a 0, o entrará em campo visando administrar a vantagem obtida em Alegre. Sem contar com Felipe Mello, expulso, Thiago deve ser o seu substituto.

Sem jogar a última rodada do fim de semana do Brasileirão – a partida contra o foi adiada para o dia 10 de setembro –, o Palmeiras segue na terceira posição do torneio nacional, com 30 pontos.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

GRÊMIO

Precisando vencer por dois gols de diferença para seguir vivo na competição, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com o retorno de Cortez, recuperado de dores no quadril. Caso não esteja em condições, Juninho Capixaba deve ser o substituto.

Caso o treinaor não prepare nenhuma surpresa, a tendência é que o time do Grêmio seja o mesmo que perdeu para o Palmeiras no jogo de ida, na Arena.

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e ; André.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o melhor resultado do Grêmio foi o empate em 1 a 1 no Brasileirão na última rodada e na , em 2016. Agora, após ser derrotado pelo Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da , precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso repita o placar por 1 a 0, a classificação será definida nos pênaltis.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 2019 Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 2017 Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 2017 Palmeiras 1 x 0 Grêmio Brasileirão 2016 Palmeiras 1 x 1 Grêmio Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de agosto Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 20 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 1 de setembro 16h (de Brasília) x Palmeiras Brasileirão 7 de setembro 21h (de Brasília)

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de agosto Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 20 de agosto