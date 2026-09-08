O atual vencedor Ousmane Dembélé apontou seus três principais favoritos para a entrega da Bola de Ouro e também mencionou um superstar do Bayern de Munique. Ele próprio, porém, não quer se colocar no grupo ampliado de candidatos ao prêmio mais prestigioso.

"Não, eu nunca me envolvo nesse tipo de coisa. Nunca voto em mim mesmo", declarou Dembélé, que venceu a eleição de melhor jogador do mundo na última temporada à frente de Lamine Yamal e do companheiro de PSG Vitinha, à France Football.

Ao mesmo tempo, Dembélé citou os candidatos que, na opinião dele, são os mais promissores. "Sem ordem: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, nota da redação), Harry Kane, que fez uma temporada muito, muito boa, e acho que Kylian Mbappé!"

Segundo Dembélé, porém, há "muitos outros. Michael Olise poderia estar aí, porque fez uma temporada incrível. Foi o melhor jogador da Bundesliga. Lamine Yamal também. Fabián Ruiz, Pacho… A gente esquece facilmente do Pacho. Espero que não o esqueçam neste ano, porque ele merece."

Dembélé: Bola de Ouro? "Vai continuar nas mãos de um jogador do PSG"

Após a nova conquista da Champions League com o PSG, o francês, porém, não acredita "que a decisão sobre esse troféu ainda esteja em aberto. Acho que ele vai continuar nas mãos de um jogador do Paris Saint-Germain."

Enquanto isso, o superstar do Real Mbappé havia manifestado suas próprias ambições pela Bola de Ouro e se "definiu como o melhor jogador do mundo". Isso lhe rendeu depois fortes críticas de uma lenda da França, que classificou suas declarações como "infantis e lamentáveis".