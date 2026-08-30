Incidente com fogos de artifício em SC Cambuur x Feyenoord tem enormes consequências para homem de 41 anos

O diretor-geral Jesse Bergsma, do SC Cambuur, deu ao De Telegraaf uma atualização sobre o estado das vítimas do muito comentado incidente com fogos de artifício contra o Feyenoord. O dirigente conta que uma delas sofreu danos auditivos permanentes.

No domingo, 23 de agosto, torcedores do Feyenoord atiraram fogos de artifício na direção, entre outros, do público da casa. Sete torcedores do Cambuur ficaram feridos e sofreram queimaduras, danos auditivos e lesões oculares.

"Um homem de 41 anos agora tem a audição de uma pessoa de 70, e isso o abala muito emocionalmente", contou Bergsma na noite de domingo, antes do duelo com o FC Twente, que acabaria sendo perdido por 4 a 1.

"No sábado, tivemos um encontro com as sete vítimas. Os ferimentos delas variam de alguns machucados leves a danos auditivos permanentes. Isso é realmente muito grave."

"A questão é como você pode evitar incidentes assim no futuro. Ninguém pode prometer garantia de cem por cento, e nós também não. Vamos garantir que a segurança seja maximizada. Aprendemos com o que aconteceu. Com base nisso, vamos tomar medidas extras."

O Feyenoord, ao contrário do grupo de torcedores Rotterdam Radicals, se distanciou enfaticamente dos acontecimentos no Estádio Kooi e decidiu não levar torcedores visitantes para os dois próximos jogos fora de casa, contra o NEC (5 de setembro) e o PEC Zwolle (13 de setembro).

Bergsma também comentou a decisão de barrar os torcedores do Twente no Estádio Kooi no domingo. O Cambuur decidiu que precisava de mais tempo para avaliar os acontecimentos contra o Feyenoord e, por isso, adotou essa medida dura.

"Entendo perfeitamente que os torcedores do Twente estejam decepcionados e irritados", disse Bergsma. "Eles não têm nada a ver com isso e não foi culpa deles, mas infelizmente isso não pôde ser evitado."

A quarta derrota seguida também se mostrou inevitável para o Cambuur, que por enquanto é a única equipe da Eredivisie sem pontos. No próximo domingo, os Leeuwarders visitam o Telstar.